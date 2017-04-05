Папа Римский: теракт в Петербурге породил смятение в обществе

РИМ, 5 апр — РИА Новости, Александр Логунов. Папа Римский Франциск выразил солидарность с родственниками жертв взрыва в петербургском метро, отметив, что он вызвал растерянность населения.

"Мои мысли сейчас обращены к крупному теракту, который произошел несколько дней назад в метрополитене Санкт-Петербурга, который вызвал жертвы и смятение среди людей. Я вверяю милости Божьей трагически погибших и выражаю мою духовную близость их родственникам и всем тем, кто пострадал в результате этого драматического события", — заявил понтифик в среду на традиционной всеобщей аудиенции в Ватикане.

Днем 3 апреля на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2" петербургского метро произошел взрыв. Еще один взрыв, на станции "Площадь Восстания", удалось предотвратить благодаря своевременному обнаружению самодельного взрывного устройства. По последним данным, в результате взрыва 14 человек погибли, 45 пострадавших остаются в больницах.

СК РФ возбудил уголовное дело о теракте, но проверяет и другие версии. По данным СК, исполнителем теракта был уроженец Киргизии Акбаржон Джалилов 1995 года рождения, именно он сначала оставил замаскированную бомбу на станции "Площадь восстания", а потом взорвал себя в вагоне поезда.