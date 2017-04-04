Глава хосписа рассказал, как уберечь детей от влияния "страшных новостей"

МОСКВА, 4 мар — РИА Новости. Дети очень тяжело реагируют на страшные новости о терактах, поэтому с ними необходимо разговаривать на тему страхов, рассказал РИА Новости гендиректор первого в России Детского хосписа в Санкт-Петербурге, член Общественной палаты РФ протоиерей Александр Ткаченко, комментируя теракт в северной столице.

Взрыв прогремел в понедельник около 14.30 мск на перегоне между станциями "Сенная площадь" и "Технологический институт-2". Позднее самодельную бомбу также нашли на станции "Площадь Восстания", ее удалось обезвредить. Следственный комитет возбудил по факту случившегося уголовное дело по статье "террористический акт". В ведомстве также проверят и другие версии трагедии.

"Обычная жизнь города быстро возвращается, но нельзя забывать и о тех людях, кто не пострадал непосредственно в теракте, но был затронут страшными новостями. Очень тяжело на такие "взрослые" новости реагируют дети. С детьми нужно разговаривать, спрашивать об их чувствах, говорить о страхах. Присмотритесь к пожилым родственникам и друзьям — может быть, им нужна помощь. Стресс от шокирующих известий может еще долго давать знать о себе", — отметил он.

По его словам, сейчас петербуржцы объединились, "каждый помогает как может, работают психологи". Во всех храмах совершаются молитвы о жертвах трагедии.

Ценность каждого мгновения жизни, по словам Ткаченко, глубоко ощущается именно в хосписе. "Мы каждый день имеем дело с горем, с болью и утратами, мы профессионально понимаем, сколько сил, ресурсов и воли требуется, чтобы сохранить жизнь человеку или продлить ее на какое-то время. Наверное, именно в хосписе, как ни в каком другом месте, приходит понимание, насколько хрупка жизнь", — сказал протоиерей.

"Поэтому и новости о том, что столько жизней загублено, воспринимаются особенно близко к сердцу. В любой религии нет греха страшнее, чем убийство невиновных. Такие преступления ничем нельзя оправдать", — добавил он.

Жизнь, как считает глава детского хосписа, является самым дорогим даром, данным человеку. Ценность каждой жизни, заявил он, несоизмерима с сиюминутными интересами, с личными убеждениями или несогласием с чем бы то ни было.

"Мне очень тяжело осознавать, что моему городу выпала такая боль, но я знаю, что мой город — сильный, стойкий и милосердный. Добро сильнее любого зла", — убежден священнослужитель.