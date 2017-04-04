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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Патриарх Кирилл нашел рецепт от мракобесия

15:4104.04.2017
(обновлено: 15:59 04.04.2017)
25062
Обучение в Томской духовной семинарии
© РИА Новости. Яков Андреев
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МОСКВА, 4 апр — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл назвал защиту первой в РФ научной работы по теологии значительным событием в российском образовании и призвал развивать этот опыт в вузах.

Защита научной работы по теологии впервые пройдет 1 июня. Теология была признана научной специальностью решением президиума Высшей аттестационной комиссии от 12 октября 2015 года. Объединенный диссертационный совет по теологии допустил к защите диссертацию протоиерея Павла Хондзинского, соискателя ученой степени по теологии. В случае успешной защиты ему будут присуждены степени кандидата философских и исторических наук.

"Важным достижением является создание диссертационного совета по теологии. Первая в нашей стране диссертация по теологии будет представлена к защите 1 июня этого года, и я хотел бы сказать, что это очень значительное событие в российском образовании", — сказал патриарх на открытии во вторник очередного заседания Высшего церковного совета РПЦ в храме Христа Спасителя.

Он отметил, что до сих пор некоторые люди живут "стереотипами советского времени, утверждая, что образование и просвещение находятся в конфликте с религией". Патриарх охарактеризовал данный тезис как ложный, и заметил, что результат работы образовательной системы — это всестороннее развитие человеческой личности.

"Современный человек призван быть компетентным и в естественных, и в гуманитарных науках, и в вопросах религии, вне зависимости от своих религиозных взглядов. Пробелы в знаниях из любой области унижают достоинство человека, приводят его в состояние мракобесия. Человек, сотворенный по образу и подобию Божию, призван стремиться к знаниям об окружающем мире. А несведущий в религии человек может в наши дни стать жертвой вербовщиков экстремистского толка", — сказал предстоятель.

По его словам, что в годовщину революции 1917 года "как никогда важны исторические знания", позволяющие людям, особенно молодым, делать правильные выводы из прошлого. Так, по его словам, некоторые искренние революционеры, выступая за справедливость, в результате были использованы силами зла и сами сгинули в пучине беззаконий.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
radiozaboy
СССР 1930-е: генетика - лженаука!
РФ 1017: теология - наука!

Мракобесие (Обскуранти́зм) (от лат. obscurans — затемняющий) — враждебное отношение к просвещению, науке и прогрессу.
Идеи обскурантизма направлялись в первую очередь против религиозных реформаторов, в защиту религиозных догматов католической церкви, и поначалу характеризовалось изуверскими формами тирании. Начиная с XVII века обскурантизм стал оружием клерикалов в их борьбе против светской науки.
В России понятие "мракобесие" возникло в начале XIX века как антоним «просвещению» — понятию, сопряженному со свободой и прогрессом.
16:16
04.04.2017
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