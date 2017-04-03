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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Под влиянием фильмов Тарковского люди принимали духовный сан

17:5403.04.2017
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Андрей Тарковский
© РИА Новости. РИА Новости
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ФЛОРЕНЦИЯ, 3 апр — РИА Новости, Сергей Старцев. Известно немало случаев, когда люди полностью меняли свою жизнь и принимали духовный сан под влиянием творчества Андрея Тарковского, рассказал в эксклюзивном интервью РИА Новости сын выдающегося российского кинорежиссера Андрей Тарковский-младший.

"Я лично знаю нескольких католических священников, которые приняли сан, потому что посмотрели фильмы отца, прежде всего, "Андрея Рублева" и "Сталкера". Это тот самый случай, когда искусство способно изменить жизнь человека. Мне часто пишут святые отцы о том, что они молятся и показывают фильмы Тарковского монахам", — рассказал младший сын режиссера, уже почти 20 лет возглавляющий Международный институт имени Андрея Тарковского.

По словам собеседника РИА Новости, когда в прошлом году во флорентийской базилике Сан-Миниато-аль-Монте происходило посвящение в монашество, один из новых монахов посвящался по цитате из фильма Тарковского "Жертвоприношения". "В Италии многие священнослужители чтут Тарковского и считают его учителем", — отметил он.

"Это единственный режиссер, о котором мне приходилось слышать такое", — подчеркнул Тарковский-младший.

"В России мне приходилось общаться со многими православным священниками, которые мне рассказывали о том влиянии, которое оказали на их формирование фильмы отца, после просмотра которых что-то важное произошло с ними. Похожие вещи мне говорили и католики. Когда, например, я встречался с папой Римским Иоанном Павлом II, он очень высоко отзывался о Тарковском. А нынешний председатель Папского совета по культуре кардинал Джанфранко Равази вообще является большим "фаном" Тарковского", — сказал сын классика мирового кино.

По свидетельству Тарковского-младшего, оставшись работать за границей, его отец все больше углублялся в религиозную тему. Тем более, что ему уже не надо было прятаться за научно-фантастические сюжеты, чтобы говорить о том, что он хотел сказать, называя вещи своими именами.

"Он не был догматичным религиозным человеком. Его духовые поиски уходили даже за пределы христианства, он всю жизнь медитировал — с середины 1970-х до последних дней. Он интересовался йогой, буддизмом, много читал Рудольфа Штайнера. То есть он собирал отовсюду какие-то определенные вещи для создания своей собственной картины мира, своего видения. Он искал ответ на простой, в сущности, вопрос: "Почему мы здесь?". Да все его творчество об этом! И способом поиска ответа на этот вопрос для него было искусство. Это была его возможность познания", — заявил сын режиссера.

При этом он подчеркнул, что Тарковский "был христианином, вся проблематика его искусства и поисков была христианской". По словам сына, в последний год своей жизни режиссер "очень сильно внутренне сконцентрировался, отбросил все лишнее". "Даже его чтение все больше сводилось к русской религиозной философии. Очень много читал Бердяева, Соловьева, Флоренского", — заметил собеседник агентства.

"Когда закончился первый просмотр "Жертвоприношения" в Париже, он спросил меня, что я думаю о финале, который может иметь разные трактовки. Я ответил, что для меня это фильм о вере и о чуде, которое действительно произошло. И тогда он сказал: "Ты прав", — заключил Тарковский-младший.

Во вторник, 4 апреля, исполняется 85 лет со дня рождения Андрея Тарковского.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 09.00 4 апреля.

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Религия и мировоззрение
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