Митрополит Петербургский выразил соболезнования в связи с взрывами в метро

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Митрополит Санкт-Петербургский и Ладожский Варсонофий выразил соболезнования родным и близким пострадавших от взрывов в Санкт-Петербургском метрополитене, сообщили РИА Новости в секторе коммуникаций митрополии.

"Известие о произошедших в петербургском метро взрывах, в результате которых погибли, получили ранения и пострадали ни в чем неповинные люди, отозвалось глубокой скорбью в моем сердце. Молюсь об упокоении душ невинно убиенных, исцелении пострадавших, утешении родных и близких", — говорится в послании митрополита Варсонофия.

В секторе коммуникаций также сообщили, что руководитель отдела по благотворительности и социальному служению Санкт-Петербургской епархии протоиерей Николай Брындин осуществляет оперативную связь с управлением МЧС по Санкт-Петербургу и Ленинградской области и комитетом по социальной политике Санкт-Петербурга.

Сразу по получении информации об адресах больниц, куда в настоящее время направляют раненых, в каждую из них будут направлены священнослужители для оказания духовной поддержки родственникам и пострадавшим людям.

По благословению митрополита Варсонофия вся возможная духовная и, по необходимости, материальная помощь будет оказана семьям пострадавших и погибших в результате взрывов.

Ранее источник в экстренных службах рассказал РИА Новости, что взрывы произошли, по предварительным данным, на двух станциях метро в Санкт-Петербурге — "Сенная площадь" и "Технологический институт". Есть погибшие и раненые, заявили в НАК.