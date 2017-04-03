Любовь убила в Индии больше людей, чем теракты

МОСКВА, 3 мар – РИА Новости. За минувшие 15 лет любовь убила больше жителей Индии, чем теракты. Причина, по мнению экспертов, кроется в кастовой системе и патриархальных взглядах на семью, сообщает издание Times of India со ссылкой на исследование.

"В период между 2001 и 2015 годами любовь стала официально зарегистрированной причиной 38 585 убийств. Записи правительства также связывают ее с 79 189 самоубийствами. Кроме того, в этот период было заведено 2,6 тысяч дел о похищениях, мотивом которых становился брак", — пишет издание.

В то же время, жертвами терактов за указанный период стали свыше 20 тысяч человек. В их число входят как гражданское население, так и правоохранительные органы.

"Чтобы понять природу насилия, применяемого при браке, нужно понять всю кастовую и патриархальную систему", — цитирует издание профессора Уму Чакраварти, которая исследует гендерные вопросы.

Большинство самоубийств, по ее словам, "подстрекаются институциональной системой". Издание отмечает следующее: опрошенные эксперты допустили, что полиция в некоторых штатах может занижать отчетность о количестве самоубийств.

В прошлом году Верховный суд Индии начал рассматривать вопрос об отмене практики мгновенных разводов у мусульман. Они дают мужчине возможность расстаться с супругой произнесением слова "талак" ("развод" на арабском языке). Супруги могут воссоединиться после того, как мужчина сказал это слово дважды, но после третьего раза брак разрывается окончательно и может восстановиться, только если женщина выйдет замуж за другого мужчину и разведется с ним. При этом некоторые богословы допускают возможность мужчине сразу трижды произнести слово "талак", таким образом прекратив брак мгновенно — это и есть "тройной талак".

В начале июня 2016 года Движение мусульманок Индии (BMMA) потребовало от суда запрета практики развода, сообщив, что собрало более 50 тысяч подписей в поддержку такого решения. Верховный суд принял дело к рассмотрению и запросил позицию правительства. Против отмены "тройного талака" выступает Всеиндийский совет по исламскому персональному праву, который сформировали специальную группу, которая занимается проблемными вопросами прав женщин.

Конституция Индии в настоящее время дает религиозным общинам страны широкие права в регулировании личных гражданских отношений своих членов. Практика "тройного талака" широко распространена в Саудовской Аравии. Во многих мусульманских странах она запрещена, поскольку допустимость мгновенного развода ставится под сомнением богословами, но мусульмане в Индии ей активно пользуются. Кроме того, с развитием современных технологий разводиться становится еще проще — достаточно отправить супруге сообщение посредством СМС или любого другого мобильного сервиса.