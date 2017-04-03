Православный митрополит предрек Греции полное исчезновение

МОСКВА, 3 апр – РИА Новости. Демографическая катастрофа ожидает Грецию в ближайшие годы, ставя существование страны под угрозу, заявил иерарх Элладской православной церкви митрополит Димитриадский Игнатий. Слова священнослужителя приводит греческое православное агентство Vimaorthodoxias.

"Наши демографы говорят, что в 2030 году население Греции составит 8 миллионов человек. В то же время население соседней Турции достигнет 100 миллионов, а Албании — 16 миллионов жителей. Мы столкнулись с национальной катастрофой!", — сказал митрополит.

По его словам, демографический кризис имеет не только социально-экономический причины, но и духовные. Митрополит видит угрозу в увеличении числа абортов в стране, заявив о "девальвации института материнства и десакрализации человека". Церковь, по его словам, пытается решить эту проблему в течение многих лет. В частности, во всех епархиях Элладской церкви действуют бесплатные детские сады.

"Демографическая национальная проблема ставит под угрозу существование Греции в ближайшие годы. … Давайте делать все возможное, чтобы ее решить, пока не слишком поздно", — заключил митрополит.

Европа переживает самый серьезный со времен Второй мировой войны миграционный кризис, вызванный в первую очередь рядом вооруженных конфликтов и экономическими проблемами в странах Ближнего Востока и Северной Африки.

