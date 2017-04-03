Лидер тибетских буддистов отстоял право женщин принимать монашеские обеты

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Тибетский духовный лидер Кармапа XVII Огьен Тринлей Дордже стал инициатором возвращения женщинам права принимать полные монашеские обеты, сообщает портал "Сохраним Тибет".

Кармапа и Далай-лама настаивают, для сохранения буддийского учения необходимо наличие сообщества, состоящего из четырех частей (полные монахи (гелонги), полные монахини (гелонгмы), а также женщины и мужчины, держащие обеты практикующих мирян). Однако в реальности линия передачи полных женских обетов прервана.

"Монахи и монахини могут одинаково следовать принципам учения Будды и несут одинаковую ответственность за соблюдение этих принципов. Тем не менее, был период, когда монахини действительно не имели возможности во всей полноте практиковать учение, и это не лучшим образом сказалось на состоянии буддизма в целом", — приводит портал слова Кармапы XVII.

Бхикшу или гелонг — высшая степень монашеского посвящения. Монахи-гелонги соблюдают свыше 220 обетов. Было принято решение, что восстановление полных монашеских обетов для женщин будет проходить поэтапно. В начале послушницы смогут принять обеты шраманери (гецулмы), которые должны соблюдать в течение года, затем им будут дарованы обеты шикшаманы или гелопмы, которые необходимо соблюдать две зимы или два лета. И, наконец, от монахинь традиции дхармагуптака и тибетских монахов традиции муласарвастивада они смогут принять полные женские монашеские обеты. Этот процесс проводится в три этапа, поскольку Кармапа твердо убежден, что, восстанавливая полное посвящение для женщин, крайне важно заложить прочную основу.

На днях осуществлен первый этап. Девятнадцати монахиням, желающим принять полную степень монашеского посвящения, были дарованы начальные обеты шраманери.