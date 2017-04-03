Берл Лазар: Евтушенко первым открыто выступил против антисемитизма в СССР

МОСКВА, 3 апр — РИА Новости. Главный раввин России Берл Лазар выразил соболезнования родным и близким Евгения Евтушенко, отметив, что он первым в СССР публично заговорил о Холокосте и государственном антисемитизме.

Классик советской и российской поэзии скончался в субботу в США на 85-м году жизни от остановки сердца. Прощание с ним состоится в Центральном Доме Литераторов в Москве.

"Мы все знали его как человека большого гражданского мужества, всегда говорившего правду и учившего людей быть свободными даже в условиях тотальной несвободы. Евгений Александрович не занимался политикой — но, как сам он справедливо написал, "поэт в России больше чем поэт": в конечном счете, падение тоталитарного режима было во многом предопределено нонконформистской литературой "поколения шестидесятников", ярчайшим представителем которой был Евгений Евтушенко", — приводит слова раввина его пресс-служба.

Для евреев, по его словам, есть еще одна, особая причина "тепло относиться" к поэту: он был первым в СССР, кто "не только затронул в своем творчестве тему Холокоста, но и открыто выступил против антисемитизма — именно в то время, когда тот начал превращаться в государственную политику".

"Уверен, что светлый образ Евгения Евтушенко будет еще для многих поколений символом всего лучшего, что есть в русском человеке", — добавил Лазар.