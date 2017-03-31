Хиджаб в школе как символ бесстрашия: в РЕК поддержали парламент Чечни

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Решение парламента Чечни дать право школьникам носить религиозную одежду и символику означает, что в республике не боятся исламского экстремизма, тем не менее, подобная практика не должна стать обязательной, заявил в пятницу РИА Новости президент Российского еврейского конгресса (РЕК) Юрий Каннер.

Парламент Чечни внес дополнительную статью в законопроект об образовании республики, дающую учащимся школ право носить одежду или символику в соответствии с их традициями и религией. Ранее запрет на ношение хиджабов в учебных заведениях приняли на Ставрополье и в Мордовии, против выступала и министр образования Ольга Васильева.

"Во многих странах мира, которые не боятся исламского фундаментализма как государственной политики, например, как в Иране, разрешено ношение хиджабов. Нам тоже этого бояться не надо. Ни в Израиле, ни в США никто не боится. А в большинстве бывших советских республик Средней Азии ношение хиджабов запрещено, потому что там действительно боятся распространения фундаментализма. Так что это положительный знак — мы не боимся, все нормально у нас в стране", — сказал президент РЕК.

При этом он подчеркнул, что речь не должна идти об обязательном ношении в школах религиозной или национальной одежды.

"Если разрешено — это нормально, а если так надо — то это плохо, при том, что я лично ничего не имею против хиджаба. Нет возражений, если это не принуждение", — уточнил Каннер.

Он так же напомнил, что в иудейской традиции мужчины покрывают голову, а женщины закрывают волосы, и в этом нет ничего, что может кого-то задеть или возмутить, а в университетах Израиля не возбраняется ношение любой одежды в соответствии с убеждениями студента. Демократия, по словам Каннера, заключается в умении жить вместе, не навязывая другим своего мировоззрения, в принятии своего соседа таким, какой он есть, при условии, что его точка зрения не нарушает твои права.

"Если сосед начнет меня учить, чтобы моя дочь ходила в школу в хиджабе, то так нельзя, а если он хочет, чтобы его дочь так ходила, то чем это может мне помешать?" — заключил Каннер.

Ранее пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявил, что у Кремля нет единой позиции по вопросу ношения хиджабов в российских школах, нужно понять, решать ли этот вопрос на федеральном уровне или предоставить это регионам.