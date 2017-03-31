Георгиевцы устроили "ВКонтакте" флешмоб в поддержку передачи Исаакия РПЦ

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. Участники православного движения "Георгиевцы" проводят "ВКонтакте" флешмоб "Православный Исаакий" в поддержку передачи собора Русской православной церкви.

"Георгиевцы" размещают на своих страницах в социальной сети объявление с хэштегом #ПравославныйИсаакий с призывом передать собор РПЦ.

"Исаакиевский собор — это не просто музей или памятник архитектуры, это один из крупнейших православных храмов, это один из символов православной России. Поэтому вопрос передачи собора преподобного Исаакия Далматского Церкви затрагивает не только жителей города на Неве, но и всех православных христиан. Мое мнение: Исаакиевский собор — это, прежде всего, православный храм. Присоединяйтесь", — говорится в заявлении православных активистов.

Некоторые из участников движения размещают на своих страницах фото, на которых держат таблички с надписью "Исаакиевский собор – православный храм".

Флешмоб стартовал 27 марта, на данный момент к акции присоединились многие граждане РФ из разных регионов страны.