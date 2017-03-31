В РПЦ удивились сообщению о передаче ей Спасо-Бородинского монастыря

МОСКВА, 31 мар – РИА Новости. В Русской православной церкви с удивлением узнали о том, что музей-заповедник "Бородинское поле" планирует передать в ее пользование здания и храмы на территории Спасо-Бородинского женского монастыря, которые принадлежат музею, сообщил РИА Новости в пятницу пресс-секретарь Московской епархии священник Александр Сухарев. По его словам, договор между Московской епархией, Министерством культуры и туризма РФ и Бородинским военно-историческим музеем-заповедникомв был заключен еще в1992 году. На его основании монастырь возобновил свою деятельность в предоставленных государством храмах (Владимирском соборе, храме Спаса Нерукотворного, трапезном храме Иоанна Предтечи) и келейных корпусах.

Ранее начальник отдела межмузейной коммуникации РОСИЗО Валерий Климов заявил, что музей-заповедник "Бородинское поле" планирует передать здания и храмы на территории Спасо-Бородинского женского монастыря, которые принадлежат музею, в пользование РПЦ. В первую очередь речь идет о передаче Владимирского собора, уточнил чиновник.

Между тем, как пояснил священник Александр Сухарев, РПЦ и музей-заповедник "Бородинское поле" давно находятся в конструктивном взаимодействии по вопросу совместного использования строений Спасо-Бородинского монастыря, и никаких конфликтов у них не возникает.

"Между монастырем и музеем сложились добрые отношения, продолжается сотрудничество по совместному использованию объектов культурного наследия, которые являются собственностью государства", — подчеркнул пресс-секретарь.

Спасо-Бородинский монастырь на Бородинском поле основан в 1838 году как памятник русским воинам для непрестанной молитвы о них. В 1929 г. он был закрыт.