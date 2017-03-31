СМИ: саентологи могли вывести в США три миллиарда рублей "пожертвований"

МОСКВА, 31 мар — РИА Новости. "Церковь саентологии", филиалы которой располагались в Москве и Петербурге, за последние три года могла вывести в США почти три миллиарда рублей в виде "пожертвований", пишет газета "Известия" со ссылкой на данные экспертов.

Ранее сообщалось, что Федеральная служба безопасности при поддержке спецназа проводит обыски в одной из ключевых структур российских саентологов — в Центре управления деятельностью по распространению дианетики и саентологии в подмосковном городе Лосино-Петровский. Обыск провели в рамках расследования уголовного дела о незаконной предпринимательской деятельности лицами, действующими от имени религиозной группы "Саентологическая церковь Санкт-Петербурга".

"Проверку адепты Рона Хаббарда провалили: по данным следствия, тренинги и семинары бывший филиал "Церкви саентологии" проводил без лицензии. Изъятые в офисе саентологов материалы сейчас изучают следователи ФСБ. Эксперты утверждают, что за последние три годы через "Церковь саентологии" в виде "пожертвований" было выведено в США около 3 миллиардов рублей", — говорится в материале газеты.

В конце июня Верховный суд признал законным решение ликвидировать Саентологическую церковь по заявлению Минюста. Министерство проверило организацию, провело религиоведческую экспертизу и пришло к выводу, что фактическая деятельность Саентологической церкви не соответствует формам и методам, сведениям об основах вероучения, заявленным при государственной регистрации, поэтому ее нельзя признать религиозной организацией.

В 2015 году было возбуждено уголовное дело против предпринимательницы Екатерины Заборских, которая, по данным следствия, пожертвовала адептам Рона Хаббарда 130 миллионов рублей, полученных от дольщиков питерских ЖК.

Дианетика и саентология (сайентология) ─ религиозно-философское течение, основанное в США начале 1950-х годов писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом.