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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Эксперт: Киев никогда не получит от Константинополя то, чего хочет

12:0630.03.2017
(обновлено: 10:16 05.04.2017)
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Митинг представителей УПЦ Киевского патриархата в Ровно
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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БЕРЛИН, 30 мар — РИА Новости. Украинская православная церковь, как и любая другая церковь, никогда не получит автокефалию (независимость), такова позиция Вселенского патриархата, заявил президент международного Фонда единства православных народов (ФЕПН) Валерий Алексеев по итогам своих контактов с духовными лидерами Константинополя.

В православном мире в настоящее время существует 14 общепризнанных автокефальных (поместных) церквей. Русская православная церковь и еще ряд церквей, признавшие автокефалию Православной церкви в Америке (ПЦА), считают, что таких церквей — 15. Власти Украины призывают к созданию в стране единой автокефальной украинской церкви. В частности, ранее Верховная рада обратилась к патриарху Константинопольскому Варфоломею с просьбой признать независимость УПЦ от Московского патриархата.

"Больше в мире автокефалий не будет никогда — это твердая позиция греческого мира. Ясное дело, что то, что Киев хочет получить, он никогда не получит", — заявил Алексеев на итоговой пресс-конференции в рамках проходящей 27-30 марта в Берлине XXIII международной конференции ФЕПН "Ценности и интересы в изменяющемся мире: христианский подход".

По словам президента фонда, он имеет регулярные контакты с патриархом Варфоломеем, в частности, встречался с ним и в прошлом году в его резиденции на Фанаре. "Они с большим трудом вообще признали так называемые послевоенные автокефалии — это подтверждение автокефалии Болгарской, Сербской церквей, признание новой автокефалии Польской, Чехословацкой, Албанской церквей, которых никогда не было. Эти церкви были созданы в послевоенной Европе, где влияние Советского Союза было очень большим. Я вам говорю со всей ответственностью, просто чтобы вы понимали: никаких новых автокефалий не будет, хотя обещать, играть в дарование автокефалии могут бесконечно долго", — заверил президент ФЕПН.

При этом он сообщил, что со стороны Константинополя на обращение Рады "какой-то ассиметричный ответ поступит, он готовится".

В целом, Алексеев признал, что УПЦ МП в нынешних условиях и так имеет "максимум" свободы, который может иметь, — "полноту самоуправляемой церкви". "Сегодня, по сути, даже архиереи УПЦ после избрания московским Синодом не утверждаются — это формально все происходит. Она, по факту, вообще самостоятельная церковь", — сказал Алексеев, добавив, что в случае перехода к Константинополю УПЦ никогда бы не имела такой свободы.

"Во Вселенском патриархате есть две так называемые формальные автономии — автономия Финской церкви и полуавтономия так называемой Критской церкви. Но там от автономий вообще ничего нет — это такая жесткая, централизованная структура с центром на Фанаре. Все малейшие вопросы, даже хозяйственной жизни, утверждаются на Фанаре", — заметил глава ФЕПН.

Он напомнил, что политика, направленная на "получение или завоевание автокефалии для УПЦ", неуклонно проводится на Украине со времен первого президента Леонида Кравчука. И сегодня, по оценке эксперта, "этот вопрос используется, скорее, в области неких спекуляций, большой геополитической игры, в которую пытаются привлечь глобальных игроков, в первую очередь, США".

В свою очередь приближенные константинопольского патриарха ранее также заявляли, что признать автокефалию УПЦ без разрешения Московского патриархата не могут.

На Украине в настоящее время действует каноническая Украинская православная церковь Московского патриархата, которая является самоуправляемой церковью в составе Московского патриархата, а также непризнанные мировым православием церковные структуры — Украинская православная церковь Киевского патриархата (УПЦ КП) и Украинская автокефальная православная церковь (УАПЦ).

Международный общественный Фонд единства православных народов был образован в апреле 1995 года по благословению патриарха Московского и всея Руси Алексия II. В настоящее время председателем попечительского совета ФЕПН является патриарх Кирилл. Фонд, как говорится на его сайте, "создан и действует в целях укрепления уз духовного братства народов, исповедующих православие, консолидации и активизации усилий международной православной общественности в деле культурного и социального сотрудничества".

Международная конференция "Ценности и интересы в изменяющемся мире: христианский подход", организованная ФЕПН, состоялась 27-30 марта в Берлине, в ней приняли участие представители религиозных организаций, священнослужители, депутаты, члены правительства, политические и общественные деятели, ученые из более чем 25 стран.

Форум прошел в Русском доме науки и культуры в Берлине, в связи с чем, в частности, архиепископ Берлинский и Германский Феофан выразил руководству Россотрудничества и Русского дома особую благодарность. "С недавнего времени ряд наших проектов получает поддержку со стороны представительства Россотрудничества в Германии. Только на ближайшие месяцы у нас запланировано несколько культурно-просветительских, досуговых и дискуссионных мероприятий, которые пройдут здесь, на базе Русского дома науки и культуры", — говорилось в докладе архиепископа Феофана, который зачитал собравшимся руководитель информационного отдела Берлино-Германской архиепископии священник Евгений Мурзин.

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Религия и мировоззрение
Комментарии
6 пользователей оставили 6 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
Исаев Александр
Похоже, градус ненависти к России будет повышаться еще и за счет конфессиональных потуг украинцев. Вот только зря они это делают. Возвращаться будет труднее, любое действие вызывает противодействие, уровень нелюбви к Киеву в России серьезно повысился. Перефразируя известный стих - "никогда мы не будем братьями ни бандеровцам, ни предателям"...
12:23
30.03.2017
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Николай
Идите к Папе, цэ так по эвропейски.
15:12
30.03.2017
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