Саентологи просят власти вместо обысков "поддержать их добрые дела"

МОСКВА, 29 мар — РИА Новости. В Саентологической церкви Москвы затруднились прокомментировать информацию РИА Новости об обысках в их центре в Подмосковье, вместе с тем призвав власти "активно поддержать" саентологов в их деятельности, направленной на улучшение жизни простых людей.

Как ранее сообщил источник агентства в правоохранительных органах, Федеральная служба безопасности при поддержке спецназа начала следственные действия в центре Саентологической церкви в Подмосковье.

"Саентологи по всеми миру открывают большие и малые церкви, люди получают духовную помошь, улучшают свою жизнь, жизнь своих близких, активно участвуют в спасении детей от наркотиков, выезжают в места катастроф и помогают справляться с этим, оказывают помощь пострадавшим. Саентологи москвы заботятся о ветеранах, убирают парки, я считаю, что правительство должно активно поддерживать саентологов в их деятельности, а не проводить обыски непонятно с какой целью", — заявила РИА Новости директор по связям с общественностью религиозного объединения "Саентологическая церковь Москвы" Наталия Алексеева.

Дианетика и саентология (сайентология) ─ религиозно-философское течение, основанное в начале 1950-х годов американским писателем-фантастом Лафайетом Роном Хаббардом. Ряд книг Хаббарда в России запрещен.