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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

"Аморально": РПЦ выступает за полный запрет суррогатного материнства

Сюжет:
Законопроект о запрете суррогатного материнства (8)
16:2427.03.2017
(обновлено: 17:10 27.03.2017)
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Подопечные отделения реабилитации для молодых мам. Архивное фото
© РИА Новости. Игорь Зарембо
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МОСКВА, 27 мар – РИА Новости. Русская православная церковь считает суррогатное материнство недопустимым как на коммерческой, так и на безвозмездной основе, так как такой способ деторождения "унижает человеческое достоинство", заявил в понедельник РИА Новости заместитель председателя синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ Вахтанг Кипшидзе.

Законопроект о запрете суррогатного материнства в России поступил в понедельник в Госдуму. Вместе с тем в пояснительной записке указывается, что подобный запрет предлагается ввести временно, пока не будет выработан новый, комплексный подход к институту суррогатного материнства, в равной мере защищающий права и интересы детей, суррогатных матерей и потенциальных родителей.

"Использование технологии суррогатного материнства – это выбор родителей ребенка. Церковь не может поддержать такой выбор, поскольку считает, что суррогатное материнство унижает человеческое достоинство и является нравственно сомнительной технологией репродуктивного здоровья", — сказал Кипшидзе.

Противооестественно и аморально

Отношение Русской православной церкви к суррогатному материнству закреплено в ее "Основах социальной концепции". Для РПЦ ситуация, в которой ребенок вынашивается "на заказ", неприемлема.

"Вынашивание оплодотворенной яйцеклетки женщиной, которая после родов возвращает ребенка "заказчикам", противоестественно и морально недопустимо даже в тех случаях, когда осуществляется на некоммерческой основе. Эта методика предполагает разрушение глубокой эмоциональной и духовной близости, устанавливающейся между матерью и младенцем уже во время беременности", — сказано в документе.

Кроме того, такой способ деторождения травмирует вынашивающую женщину, так как ее "материнские чувства попираются".

Выступая в Госдуме в 2015 году, патриарх Московский и всея Руси Кирилл донес до парламентариев отношение Церкви к сомнительным репродуктивным технологиям. "Нравственное сознание не может примириться с разрешением на уровне закона так называемого суррогатного материнства, превращающего детей и женщин в предмет коммерческой и некоммерческой сделки", — подчеркнул тогда первоиерарх.

Ограничения в крещении суррогатных детей

По словам Кипшидзе, младенцы, рожденные в результате использования технологии суррогатного материнства, ничем не хуже и не лучше других детей. Однако Церковь может крестить их только после покаяния тех, кто принимал решение о таком нетрадиционном способе деторождения.

"Данная позиция связана с тем, что родители, желающие крестить ребенка, не могут не разделять нравственной позиции Церкви, считающей такой способ деторождения морально недопустимым", — пояснил собеседник агентства.

Он также особо отметил, что в случае угрозы жизни младенца он может быть крещен безотлагательно, без соблюдения каких-либо предварительных условий.

Что делать бездетным?

В "Основах социальной концепции" РПЦ прописаны рекомендации для родителей, отчаявшихся зачать ребенка традиционным способом. "Если муж или жена неспособны к зачатию ребенка, а терапевтические и хирургические методы лечения бесплодия не помогают супругам, им следует со смирением принять свое бесчадие как особое жизненное призвание", — сказано в документе.

В подобных случаях супругам рекомендовано задуматься о возможности усыновления ребенка.

Единственным допустимым средством медицинской помощи при бесплодии Церковь считает искусственное оплодотворение половыми клетками мужа, поскольку оно "не нарушает целостности брачного союза, не отличается принципиальным образом от естественного зачатия и происходит в контексте супружеских отношений".

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Религия и мировоззрение
Комментарии
7 пользователей оставили 17 комментариев
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Популярные комментарииВсе комментарии
RUKAPOMOHI
А как же : "плодитесь и размножайтесь"? А как же крики про запрет абортов? В чём грех родителей в появлении маленького человека на свет, а также в чём виноват сам младенец?
И давайте вспомним Иисуса. Его зачатие тоже было далеко от супружеских.
17:18
27.03.2017
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RUKAPOMOHIAndrey Luzinov
Andrey Luzinov, Какой грех? Какая продажа своего ребёнка? Вы хоть в курсе, что такое суррогатное материнство?
"Почему люди так далекие от церкви так легко бросаются ей советовать и указывать? :)" А вы ничего не перепутали? Это как раз церковь всем указывает что делать, даже тем, кто не состоит в их вере.
19:36
27.03.2017
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