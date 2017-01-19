Волков: патриарху Кириллу не нужен телефон, покрытый золотом

МОСКВА, 19 янв – РИА Новости. В Московской патриархии не приветствовали идею производителя люксовых телефонов подарить патриарху Кириллу новый "православный" золотой смартфон.

"Уверен, что патриарху не нужен телефон, покрытый золотом. Спасибо производителям, но я бы порекомендовал им продать побольше телефонов, а вырученные деньги пожертвовать на один из строящихся храмов в Москве или на детский дом", — сказал РИА Новости пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков.

Ранее производители люксовых телефонов заявили о своем намерении подарить патриарху Московскому и всея Руси первый телефон из коллекции, посвященной Русской православной церкви.

Как сообщил РИА Новости представитель российской компании, зарегистрированной в Швейцарии, корпус телефона покрыт чистым сусальным золотом по специальной технологии золочения, аналогично позолоте куполов православных храмов. На тыльной крышке устройства выгравирован крест и надпись: "Спаси и сохрани". Цена телефона варьируется от 380 тысяч рублей до 1,5 миллиона рублей (с кнопками, инкрустированными бриллиантами).

Производители намерены первый из смартфонов "преподнести патриарху" и "провести на следующей неделе освящение нескольких первых телефонов в Москве".

В сентябре прошлого года на открытии собрания игуменов и игумений предстоятель Русской церкви обратил внимание на необходимость большей ответственности за духовную жизнь и попросил "не увлекаться" внешними символами и атрибутами.