Противникам передачи РПЦ Исаакиевского собора отказали в митинге

С.-ПЕТЕРБУРГ, 18 янв — РИА Новости. Организаторы митинга против передачи Исаакиевского собора РПЦ получили отказ от петербургских властей в проведении митинга 28 января на Марсовом поле, но акция все равно состоится, сообщил РИА Новости один из организаторов, депутат городского парламента Максим Резник.

"Смольный заявил, что до нас подана якобы заявка на проведение митинга с противоположной тематикой, но в том же месте. Но это на наши планы не повлияет, мы в любом случае проведем нашу акцию именно там, в режиме гайд-парка – то есть просто проинформировав Смольный", — заявил Резник.

Ранее пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщал, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ в безвозмездное пользование, однако сохранит музейно-просветительские функции. Позже власти Петербурга уточнили, что собор передается РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Представители РПЦ заявили, что музейные функции собора будут расширены, а вход в собор станет бесплатным. Тем не менее, общественность обеспокоена судьбой Исаакиевского собора.

Исаакиевский собор был построен в 1818–1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более 4 тысяч квадратных метров. Правительство РФ передало Исаакиевский собор в собственность Санкт-Петербурга в октябре 2012 года. Тремя годами позже Санкт-Петербургская епархия РПЦ обратилась к городским властям с просьбой передать ей здание Исаакиевского собора в безвозмездное пользование, но получила отказ. Правительство города тогда приняло решение о сохранении Исаакиевского собора в оперативном управлении государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".