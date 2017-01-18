Отказ от лечения - убеждение не религиозное, а сектантское, считают в РПЦ

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Отказаться от необходимого медицинского вмешательства могут лишь сектанты, представителями традиционных религий лечение воспринимается как благо, заявил в среду РИА Новости ведущий интернет-проекта "Батюшка онлайн" иеромонах Макарий (Маркиш).

Ранее Ленинский районный суд города Иваново удовлетворил требования прокуратуры о разрешении на проведение переливания крови несовершеннолетней девочке, несмотря на отказ отца по причине религиозных убеждений.

"Нам не нужно так легко разменивать слово "религия". Это убеждение (отца девочки – ред.) – не религиозное, а сектантское. Это попытка порабощения человека под маской религии. Мы тщательно проводим границу между религией и сектой. К сожалению, эта граница в юридической сфере еще не проведена, хотя работа в этом направлении уже ведется", — сказал иеромонах Макарий (Маркиш).

По его словам, пока неизвестно, к какой религии принадлежит отец девочки, однако подобные ситуации возникали с организацией "Свидетели Иеговы". Собеседник агентства отметил, что запрет медицинских процедур — это один из их приемов ограничения свободы человека.

"В православии такая ситуация абсолютно невозможна. Религиозная жизнь – соединение человеческого земного существования и небесного. Медицина в этом контексте воспринимается как благая деятельность на пользу здоровью человека и его души. Она не может в принципе противоречить религиозным убеждениям", — добавил иеромонах Макарий (Маркиш).