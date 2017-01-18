РПЦ: подросток, подозреваемый в убийстве семьи увлекался сатанизмом

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве своей семьи подросток в Тамбовской области, по предварительным данным, увлекался сатанизмом, и именно с этим может быть связан недавний трагический инцидент, считает председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"На днях мы слышали об очередном преступлении: семнадцатилетний юноша, который несколько лет увлекался сатанизмом, насмерть зарубил топором членов своей семьи. А ведь в школе знали, что этот молодой человек – сатанист, он носил соответствующую одежду и символику, но никто не бил тревогу, думали, что это просто его увлечение", — сказал митрополит Иларион на встрече с московскими студентами, выступление которого публикует в среду сайт Московского патриархата.

Представитель РПЦ отметил, что религии и мировоззрения у людей могут быть разными, однако нужно учитывать, что "под маской религии иногда действует терроризм или сатанизм". "Есть такие секты, которые угрожают физическому или психическому здоровью людей, разрушают семьи, и для того, чтобы быть спокойными за свое будущее, за будущее наших детей и внуков, мы должны обучаться сами и обучать следующие поколения религиозным традициям", — добавил митрополит Иларион.

В понедельник суд в Тамбовской области заключил под стражу 17-летнего местного жителя, который подозревается в том, что зарубил топором свою семью — сестру, отца и бабушку.

По версии следствия, рано утром 14 января в одном из домов рабочего поселка Сосновка 17-летний подросток "на фоне складывающихся личных неприязненных отношений, вызванных семейными ссорами из-за бытовых вопросов", нанес множественные удары топором спящим родственникам: 67-летней бабушке, 43-летнему отцу и 14-летней сестре. От полученных телесных повреждений бабушка и сестра скончались на месте происшествия, а отец был доставлен в больницу, где вскоре также скончался. —0-