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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

РПЦ: подросток, подозреваемый в убийстве семьи увлекался сатанизмом

13:2218.01.2017
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СИЗО-4 УФСИН России по городу Москве
© РИА Новости. Алексей Филиппов
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МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Подозреваемый в убийстве своей семьи подросток в Тамбовской области, по предварительным данным, увлекался сатанизмом, и именно с этим может быть связан недавний трагический инцидент, считает председатель отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

"На днях мы слышали об очередном преступлении: семнадцатилетний юноша, который несколько лет увлекался сатанизмом, насмерть зарубил топором членов своей семьи. А ведь в школе знали, что этот молодой человек – сатанист, он носил соответствующую одежду и символику, но никто не бил тревогу, думали, что это просто его увлечение", — сказал митрополит Иларион на встрече с московскими студентами, выступление которого публикует в среду сайт Московского патриархата.

Представитель РПЦ отметил, что религии и мировоззрения у людей могут быть разными, однако нужно учитывать, что "под маской религии иногда действует терроризм или сатанизм". "Есть такие секты, которые угрожают физическому или психическому здоровью людей, разрушают семьи, и для того, чтобы быть спокойными за свое будущее, за будущее наших детей и внуков, мы должны обучаться сами и обучать следующие поколения религиозным традициям", — добавил митрополит Иларион.

В понедельник суд в Тамбовской области заключил под стражу 17-летнего местного жителя, который подозревается в том, что зарубил топором свою семью — сестру, отца и бабушку.

По версии следствия, рано утром 14 января в одном из домов рабочего поселка Сосновка 17-летний подросток "на фоне складывающихся личных неприязненных отношений, вызванных семейными ссорами из-за бытовых вопросов", нанес множественные удары топором спящим родственникам: 67-летней бабушке, 43-летнему отцу и 14-летней сестре. От полученных телесных повреждений бабушка и сестра скончались на месте происшествия, а отец был доставлен в больницу, где вскоре также скончался. —0-

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Религия и мировоззрение
Обсуждение
2 пользователя оставили 2 комментария
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  • dmitr.koval4uk
    Это происходит от безделья и полного невнимания родителей к своим детям, а когда начинаются запоздалые воспитательные меры - поезд уже ушел...
    13:27
    18.01.2017
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  • RUKAPOMOHI
    О-о, нашли отговорку - сатанист. А где вы раньше были? Думали - сам к вам придёт? Под лежачий камень вода не течёт! Где были все эти оголтелые верующие, чьи чувства постоянно обижают? Видимо ношение сатанинской атрибутики ничуть не обижает чувства верующих из когорты РПЦ. А может просто всё - взять нечего с него, вот и не обижаются? Не ж то эту школу не посещал никто из поклонников РПЦ?
    А ведь каких-то лет 30 назад, не было никаких верующих, и не было никаких сатанистов. Что точно, не было никаких преступлений на религиозной почве, и не было никаких судебных процессов связанных с религией.
    14:27
    18.01.2017
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