Глава СМР заявил о недопустимости "дробления мусульманского пространства"

МОСКВА, 18 янв — РИА Новости. Глава Совета муфтиев России (СМР) Равиль Гайнутдин на встрече с первым замглавы администрации президента РФ Сергеем Кириенко заявил о необходимости укрепления государственно-конфессионального сотрудничества для борьбы с экстремизмом и призвал прекратить практику "дробления мусульманского пространства" через создание в РФ новых "карликовых духовных центров". Об этом сообщили в среду РИА Новости в пресс-службе СМР.

"В современных условиях, когда терроризм приобретает глобальный характер, а его пропаганда работает на уровне мировых медийных лидеров, как никогда важно укрепить государственно-конфессиональное сотрудничество и мобилизовать все силы для отражения напора экстремистов и радикалов", — заявил Гайнутдин, слова которого привели в пресс-службе.

При этом председатель СМР и Духовного управления мусульман (ДУМ) РФ отметил, что "дробление мусульманского пространства через мультиплицирование карликовых духовных центров и межрегиональных объединений играет несомненную разрушительную и морально разлагающую роль, девальвируя доверие молодежи к духовенству, разрушая основы внутренней дисциплины в духовных управлениях". "Это, в свою очередь, полностью противоречит объективным государственным интересам по сотрудничеству с дисциплинированными и образованными мусульманскими лидерами", — считает муфтий.

В России в настоящее время действуют три ведущие централизованные исламские организации — Центральное духовное управление мусульман (Уфа), Совет муфтиев России, основу которого составляет Духовное управление мусульман (Москва), и Координационный центр мусульман Северного Кавказа. Также в декабре прошлого года было создано Духовное собрание мусульман России, учредительный съезд которого прошел в Москве. По количеству зарегистрированных общин и влиянию на умму одно из первых мест в РФ занимает независимое ДУМ Татарстана. Всего же в РФ действует 82 муфтията.

На встрече с Кириенко мусульманский духовный лидер высказался также за "развитие системы мусульманского образования и воспитание интеллектуальных элит, социальную поддержку имамов, развитие мусульманской инфраструктуры для социализации мусульманского сообщества, масштабирование антиэкстремистской проповеди в широких массах российских мусульман и трудовых мигрантов из числа мусульман".

"В ходе встречи были затронуты вопросы строительства мечетей в крупных городах, преподавания основ религиозных культур в школе, формирования диссертационного совета по исламской теологии и перспективы защиты диссертаций по теологии и богословию в России, развитие площадки Международного мусульманского форума", — добавили в СМР. Во встрече также участвовали глава управления внутренней политики администрации президента Андрей Ярин, его заместитель Михаил Белоусов и первый замглавы ДУМ РФ Дамир Мухетдинов.