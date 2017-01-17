Сотни кошек и собак получили в Мадриде благословение священника

МОСКВА, 17 янв — РИА Новости. Сотни домашних животных и их владельцев принимают участие в торжествах по случаю дня памяти святого Антония Великого, который в католических странах считается покровителем прирученных человеком питомцев, сообщает испанский телеканал Cuatro.

В Мадриде центром торжеств стала посвященная святому церковь. В нее сегодня после праздничной мессы, состоявшейся в 12 часов дня по местному времени, горожане приходят со своими питомцами за благословением. Настоятель церкви отец Анхель Гарсия сообщил телеканалу, что благословение домашние животные получают в течение всего дня до закрытия церкви в 20:00 по местному времени. Также на вечер запланирована религиозная процессия с участием питомцев.

Этнолог Хоакин Диас в интервью СМИ отметил, что данная традиция имеет многовековую историю. Крестьяне, по его словам, считали, что благословение домашнего скота защитит домашнее хозяйство от различных бед. Святой Антоний, как отметил этнолог, "выступал гарантом здоровья животных".

Преподобный Антоний Великий считается основателем отшельнического монашества в христианстве, всю свою жизнь прожив в египетской пустыне. Святой скончался в 356 году в возрасте 105 лет. Русская православная церковь чтит его память 30 января.