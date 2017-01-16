В Москве совершили отпевание главного хормейстера ансамбля Александрова

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион в понедельник совершил чин отпевания погибшего в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем дирижера и главного хормейстера ансамбля имени Александрова, заслуженного артиста РФ Константина Майорова в храме иконы Божией Матери "Всех скорбящих Радость" на Большой Ордынке.

Майоров на протяжении многих лет был певчим столичного храма, а митрополит Иларион является его настоятелем, он лично знал погибшего. На отпевание пришли более сотни человек – родственники, близкие, друзья и знакомые Константина Майорова, прихожане храма, военнослужащие и курсанты. Гроб был закрытым, на нем стояла рамка с фотографией хормейстера и лежал букет алых роз.

Перед началом отпевания митрополит Иларион обратился к собравшимся в храме с напутственным словом.

"Бог знает, когда человеку прийти в этот мир, и Бог знает, когда человеку уйти из него. Мы не выбираем ни день нашего рождения, ни день нашей смерти. Но мы знаем, что Господь любит всякого человека, что Господь заботится о всяком человеке, и то, что по человеческим меркам может казаться трагической и непоправимой случайностью, имеет место в промысле Божьем. Господь своим Божественным промыслом объемлет всех нас", — сказал митрополит.

После богослужения, в котором приняли участие и другие священнослужители храма, все присутствовавшие подошли к гробу и попрощались с Майоровым. Один из руководителей ансамбля Александрова был похоронен на Троекуровском кладбище.

Самолет Ту-154 Минобороны России, направлявшийся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, двое федеральных госслужащих, девять представителей российских телевизионных компаний и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь", член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Елизавета Глинка.

В понедельник в Москве и регионах прошли похороны большинства погибших в результате авиакатастрофы близ Сочи.