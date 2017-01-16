Отпевание Елизаветы Глинки совершил старейший архиерей РПЦ

МОСКВА, 16 янв — РИА Новости. Патриарший наместник Московской епархии митрополит Крутицкий и Коломенский Ювеналий в понедельник совершил чин отпевания погибшей в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем Елизаветы Глинки в Успенском храме Новодевичьего монастыря.

Старейший иерарх Русской церкви передал родственникам Глинки, известной как доктор Лиза, соболезнование патриарха Московского и всея Руси Кирилла, и напомнил, что все дни, прошедшие с момента ее гибели, во всех храмах Русской православной церкви возносились молитвы об упокоении всех жертв авиакатастрофы.

"И сейчас наш святой долг вознести о ней горячие молитвы, чтобы Господь принял ее в свои небесные обители", — сказал митрополит перед началом богослужения.

В храме так же присутствовали сотрудники МЧС России, сопровождавшие Глинку в ее поездках в Донбасс.

"Мы ее запомнили святой женщиной, добрейшей души человеком, которая была готова прийти на помощь абсолютно любому человеку, независимо от его цвета кожи, нации, вероисповедания. Мы все сегодня с ней прощаемся", — сказал журналистам командир авиационно-спасательного отряда МЧС Евгений Серых.

Самолет Ту-154 Минобороны России, который направлялся в Сирию, потерпел крушение в Черном море вскоре после дозаправки в Сочи утром 25 декабря. По данным военного ведомства, на борту находились 92 человека — восемь членов экипажа и 84 пассажира, среди которых восемь военнослужащих, 64 сотрудника Академического ансамбля песни и пляски Российской армии имени Александрова, двое федеральных госслужащих, девять представителей российских телевизионных компаний и глава благотворительного фонда "Справедливая помощь", член президентского Совета по правам человека (СПЧ) Елизавета Глинка. Доктор Лиза везла в Сирию гуманитарный груз, в котором были в основном медикаменты для госпиталя Тишрин в Латакии.

Елизавета Глинка была врачом-реаниматологом, специалистом паллиативной медицины. Благотворительный фонд "Справедливая помощь" был основан ею для оказания помощи бездомным, безнадежным больным, одиноким пенсионерам и инвалидам, которые лишились жилья и средств к существованию. С момента начала конфликта на Украине Доктор Лиза регулярно посещала Донбасс с гуманитарными миссиями — для передачи медикаментов и продуктов питания в больницы, эвакуации больных и раненых детей. Многих детей с родителями она сопровождала на лечение в российские медучреждения. За это время сотни маленьких пациентов смогли благодаря ее помощи получить необходимое лечение.