Митрополит Иларион посвятил Халилову концерт в самом большом зале России

МОСКВА, 14 янв — РИА Новости. "Рождественская оратория" митрополита Илариона (Алфеева) в исполнении Большого симфонического оркестра имени Чайковского и Московского синодального хора прозвучала в субботу в Крокус Сити Холле, автор посвятил концерт памяти своего друга — генерал —лейтенанта Валерия Халилова, погибшего в авиакатастрофе Ту-154 над Черным морем.

Оратория охватывает события, связанные с пришествием в мир Иисуса Христа и повествует о трех важных христианских праздниках – Благовещении, Рождестве и Сретении, в сценическом действе сочетаются световые и видео —инсталляции, аудиовизуальные спецэффекты в сочетании с симфонической музыкой, детскими голосами, оперным вокалом и хоровым звучанием. Премьера сочинения прошла в 2007 году в самом большом храме США – Национальной кафедральной базилике Вашингтона в присутствии 5 тысяч слушателей.

© РИА Новости. Максим Блинов Перейти в фотобанк Концерт в память о главном военном дирижере России В. Халилове

"Мы очень подружились с этим замечательным человеком, и когда новость о его трагической кончине стала известна всей стране, мы решили этот концерт посвятить его памяти и памяти всех, кто погиб вместе с ним в авиакатастрофе над Черным морем", — сказал митрополит Иларион перед началом концерта.

Генерал-лейтенант Валерий Халилов погиб при крушении близ Сочи самолета Ту-154 Минобороны России, выполнявшего рейс из Москвы в сирийскую Латакию. В субботу митрополит Иларион совершил чин отпевания покойного в московском Богоявленском Елоховском соборе. Он будет похоронен во Владимирской области у алтаря храма, восстановлению которого отдал много сил.

© РИА Новости. Максим Блинов Перейти в фотобанк Концерт в память о главном военном дирижере России В. Халилове

Ораторию исполнил Государственный академический Большой симфонический оркестр имени Чайковского в полном составе, со струнными, ударными, деревянными и медными духовыми инструментами, включая литавры, колокольчики и колокола. Дирижировал музыкантами его художественный руководитель, народный артист СССР Владимир Федосеев.

Вместе с оркестром в исполнении оратории приняли участие Московский Синодальный хор (руководитель Алексей Пузаков), Государственный академический Московский областной хор имени Кожевникова (художественный руководитель Николай Азаров) и Хор мальчиков Московского хорового училища имени Свешникова (художественный руководитель Алексей Петров). Попеременное пение взрослого и детского хоров во время сценического действа, по задумке автора, символизирует перекличку между ангелами и людьми.