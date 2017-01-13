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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Противники передачи Исаакия РПЦ проводят встречу возле собора

Тема:
Передача Исаакиевского собора РПЦ (47)
18:3713.01.2017
(обновлено: 18:42 13.01.2017)
310706
Исаакиевский собор в Санкт-Петербурге
© РИА Новости. Руслан Шамуков
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С.-ПЕТЕРБУРГ, 13 янв — РИА Новости. Активисты, выступающие против передачи Исаакиевского собора Русской православной церкви, а также депутаты Законодательного собрания Петербурга в пятницу проводят встречу на Исаакиевской площади возле собора, чтобы обсудить его дальнейшую судьбу, передает корреспондент РИА Новости.

Во вторник пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщил, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ в безвозмездное пользование, однако сохранит музейно-просветительские функции. Позже власти Петербурга уточнили, что собор передается РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет, без смены юридического статуса — его владельцем остается город. Представители РПЦ заявили, что музейные функции собора будут расширены, а вход в собор станет бесплатным. Тем не менее, общественность обеспокоена судьбой Исаакиевского собора.

Как передает корреспондент РИА Новости, по предварительным подсчетам на встречу собрались порядка 100 человек. Перед собравшимися уже выступили депутаты Законодательного собрания Петербурга Борис Вишневский, Максим Резник и Алексей Ковалев. На Исаакиевской площади наблюдается большое количество представителей СМИ, здесь же находятся наряды полиции. Правоохранители не препятствуют проведению встречи, патрулируя территорию.

Как сообщал на своей странице в Facebook Борис Вишневский, поскольку встреча у Исаакия имеет формат общения парламентариев с избирателями, она не требует дополнительных согласований с городскими властями.

В 2015 году, когда городские власти отказали Санкт-Петербургской епархии РПЦ в передаче храма в безвозмездное пользование, в интернете появилась петиция против этой инициативы, и за период со вторника по настоящее время ее подписали около 73 тысяч человек. Всего петиция на сегодняшний день набрала более 167 тысяч голосов. Также группа петербургских активистов запустила специальный сайт за сохранение статуса Исаакиевского собора как музея-памятника и против его передачи в пользование РПЦ. На этом сайте также осуществляется сбор подписей, которые инициаторы кампании обещают перенаправить в администрацию Петербурга "в виде официального обращения гражданина в органы власти".

Исаакиевский собор был построен в 1818–1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более 4 тысяч квадратных метров. Правительство РФ передало Исаакиевский собор в собственность Санкт-Петербурга в октябре 2012 года. Тремя годами позже Санкт-Петербургская епархия РПЦ обратилась к городским властям с просьбой передать ей здание Исаакиевского собора в безвозмездное пользование, но получила отказ. Правительство города тогда приняло решение о сохранении Исаакиевского собора в оперативном управлении государственного музея-памятника "Исаакиевский собор".

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Религия и мировоззрение
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3 пользователя оставили 3 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • aabd
    Крым уже отдавали - казалось, что тут такого, ведь одно государство. И вот чем это обернулось. Как можно отдать такую музейную, историческую, наконец,материальную ценность, как Исаакиевский собор? Не иметь потом права голоса государству? В конце концов, не только властям Петербурга принадлежит Исаакий - это достояние нации, всей страны.
    19:39
    13.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
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