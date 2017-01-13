Новая книга патриарха поможет американцам узнать об РПЦ не только из СМИ

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости, Сергей Стефанов. Книга высказываний патриарха Кирилла, изданная при участии духовной семинарии в Нью-Йорке, рассчитана на американскую аудиторию и должна помочь в формировании положительного образа Русской православной церкви и ее предстоятеля в США, заявил глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Митрополит Иларион принял участие в проходившей в Москве презентации книги "Патриарх Кирилл. Мысли на каждый день года", подготовленной Общецерковной аспирантурой и докторантурой имени святых Кирилла и Мефодия и Свято-Владимирской духовной семинарией в Нью-Йорке к 70-летию предстоятеля РПЦ. Книга опубликована на русском и английском языках. Она содержит 366 цитат на каждый день года, взятых из проповедей, статей, докладов, выступлений, книг и "личного миссионерского опыта" патриарха.

"В Америке прямого доступа у московского патриарха к американской публике нет, и очень часто о Русской церкви, о патриархе узнают только из средств массовой информации. А американские СМИ далеко не всегда дружественные по отношению к России и к Русской церкви", — сказал митрополит Иларион.

ДВОЙНОЙ АДРЕСАТ

Поэтому для издателей, отметил он, с самого начала было очень важно, чтобы это совместное издание "имело как бы двойного адресата – с одной стороны, это наш читатель, с другой стороны – американский читатель".

Как рассказал архиерей, при подготовке книги учитывались, в том числе, особенности церковного года – например, в книге есть мысли, относящиеся к периоду Великого поста, к главным церковным праздникам. В целом же издание поможет читателю "узнавать позицию Церкви по актуальным вопросам", добавил он.

"Для нас очень важно, чтобы голос святейшего патриарха звучал не только там, где есть наша паства, но везде, где интересуются жизнью Русской православной церкви", — сказал глава ОВЦС.

При этом он выразил благодарность Свято-Владимирской духовной семинарии — крупнейшему православному образовательному центру в Северной Америке, за помощь в реализации этого проекта.

КНИГА ДЛЯ МОЛОДЕЖИ

Присутствовавший на презентации ректор МГУ Виктор Садовничий назвал патриарха Кирилла "выдающимся человеком" и "блестящим мыслителем", заметив, что в своих выступлениях он, "в основном, обращает внимание на нравственное состояние общества и часто обращается к молодежи".

"Его книга будет очень полезна молодым людям – наверное, никто другой не сможет так сказать молодежи о главном: о нравственности, о культуре, об образовании, о науке", — считает Садовничий.

ПОДХОДЯЩЕЕ ВРЕМЯ

В свою очередь президент Свято-Владимирской семинарии протоиерей Чад Хатфилд заявил, что выход книги ежедневных размышлений предстоятеля РПЦ одновременно на английском и на русском языках есть свидетельство того "влияния, которое (патриарх Кирилл) имеет на православных христиан всего мира, ободряя как верующих Русской православной церкви, так и англоязычные общины по всему миру".

"Мы должны изменить ситуацию, когда на патриарха Кирилла смотрят в США, в первую очередь, через "внешнеполитическую" призму и в категориях холодной войны. И эта книга позволит американскому читателю познакомиться с патриархом Кириллом через его собственные слова", — сказал Хатфилд.

Он добавил, что сейчас для этого "время подходящее", потому что многие американцы, по его словам, "возлагают надежды на новую администрацию" избранного президента США Дональда Трампа в том, что появится "шанс для возрождения, улучшения отношений" между РФ и США.