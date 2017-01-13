Генерала Халилова похоронят у алтаря возрожденного им храма

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Погибшего в катастрофе Ту-154 художественного руководителя ансамбля имени Александрова Валерия Халилова похоронят у алтаря храма Архангела Михаила во Владимирской области, восстановлению которого тот отдал много сил, сообщил РИА Новости в пятницу настоятель Богоявленского собора в Елохове протоиерей Александр Агейкин.

"Так как Валерий Михайлович был очень верующий человек, погребать его будут по решению семьи не на мемориальном кладбище, а у алтаря храма Архангела Михаила в Киржачском районе Владимирской области, около храма, в возрождении которого он участвовал", — сказал священнослужитель.

Главный военный дирижер РФ и художественный руководитель Академического ансамбля песни и пляски Российской Армии имени А.В. Александрова был прихожанином Богоявленского собора и близким другом его настоятеля. В субботу в храме пройдет отпевание Халилова, его совершит глава Отдела внешних церковных связей Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион (Алфеев).

"Мы являемся близкими друзьями с Валерием Михайловичем, с его супругой, с его семьей. Я венчал его детей, я крестил его внуков, мы очень близкие друг другу люди, поэтому и отпевание совершается в Елоховском соборе. Он был очень тесно связан со мной и с собором, то, что произошло с ансамблем, для меня особая трагедия", — добавил Агейкин.

По его словам, во время субботнего богослужения в соборе будет петь Московский Синодальный хор под руководством Алексея Пузакова, все певчие, что будут принимать в нем участие, лично знали Халилова и работали с ним. "Это особое богослужение, особое пение, потому что все связаны друг с другом, и мы верим, что Валерий Михайлович будет в это время вместе с нами, по милости Божией", — заключил протоиерей.