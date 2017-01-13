Патриархия: две трети православных храмов в России - не собственность РПЦ

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Большинство храмов в России находятся в пользовании, а не владении РПЦ, поэтому форма передачи Исаакиевского собора не является нестандартной, заявила РИА Новости руководитель юридической службы Московской патриархии игумения Ксения (Чернега).

Ранее пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщил, что Исаакиевский собор будет передан РПЦ в безвозмездное пользование, однако сохранит музейно-просветительские функции. Позже власти Петербурга уточнили, что собор передается РПЦ в безвозмездное пользование на 49 лет, без смены юридического статуса – его владельцем остается город. Также вице-губернатор Санкт-Петербурга Михаил Мокрецов заявил о необходимости заключения с новым пользователем договора о сохранности музейных предметов, а неисполнение стороной требований договора приводит к его расторжению.

"Ничего нестандартного в этой ситуации (с передачей собора РПЦ – ред.) нет. То есть это достаточно привычный для нас вид имущественного права. Кстати, большинство храмов в России сейчас принадлежат религиозным организациям на праве безвозмездного пользования. Я бы сказала, две трети храмов от всего общего объема", — сообщила Чернега.

Главный юрист Московской патриархии рассказала, что основания досрочного расторжения договора урегулированы статьей 698 Гражданского кодекса РФ, где "установлен исчерпывающий перечень оснований досрочного расторжения договора по инициативе собственника". К таким основаниям, как сообщила она, относятся, в том числе, "причинение ущерба имуществу, которое передано", а также "передача этого имущества без согласия собственника в пользование третьего лица".

"Поэтому сказать, что в этом случае — передачи собора — на Церковь ляжет какие-то жесткие и обременительные обязательства, все-таки, наверное, нельзя. Мы привыкли в принципе к подобного рода обязательствам по другим объектам религиозного назначения, потому что с 1990–х годов нам имущество передается преимущественно в безвозмездное пользование по таким договорам. В принципе мы успешно справляемся с задачами по содержанию и, соответственно, сохранности этого имущества", — заявила игуменья.

В случае с Исаакиевским собором, "бремя содержания будет нести Церковь".

"Хотя, как я поняла со своей стороны, частично какие-то расходы возьмет на себя и город (Санкт-Петербург – ред.)", — сказала Чернега.