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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Митрополит: патриарх не может замыкаться на церковной тематике

14:2513.01.2017
1868
Патриарх Кирилл с чукотскими оленеводами и детьми
© РИА Новости. Ольга Липич

МОСКВА, 13 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в своих публичных выступлениях и проповедях говорит о том, что волнует многих людей, он не понаслышке знает их нужды и не может "замыкаться" только на узко церковной тематике, заявил в пятницу глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Митрополит Иларион принял участие в презентации книги "Патриарх Кирилл. Мысли на каждый день года", подготовленной Общецерковной аспирантурой и докторантурой и Свято-Владимирской духовной семинарией в Нью-Йорке к 70-летнему юбилею предстоятеля РПЦ (книга опубликована на русском и английском языках).

"Святейший патриарх говорит на самые разные темы. Иногда даже люди удивляются и спрашивают: а почему патриарх затрагивает такие темы? <…> Ответ здесь очень простой: потому что патриарх интересуется жизнью людей, и совершенно неправильно думать, что Церковь интересует только церковная тематика. Церковь интересует все", — сказал митрополит Иларион.

В частности, он напомнил, как, выступая в конце прошлого года в Московской городской думе, патриарх посвятил часть своего выступления "вопросу о том, как правильно вывозить мусор из московских улиц для того, чтобы они были чистые, чтобы город был опрятным".

"И кто-то может спросить: а почему патриарх интересуется такими вещами и высказывается на такие темы? <…> Церковь является частью общества, а общество является частью Церкви. И взаимопроникновение Церкви и общества настолько сегодня ощутимо и очевидно, что невозможно главе Русской православной церкви не высказываться на самые разные темы. Патриарх говорит о том, что волнует людей", — заявил архиерей.

По его словам, патриарх получает много писем, в том числе они приходят на его телепередачу "Слово пастыря", также "огромный поток писем идет в Московскую патриархию". "Патриарх читает эти письма, он сам готовит ответы, и, конечно, у него множество встреч — он встречается с десятками, сотнями людей разных возрастов, разного социального положения, поэтому у патриарха есть полная картина того, чем интересуются люди. И все это отражается в его выступлениях, высказываниях, телевизионных передачах", — добавил Иларион.
Он сообщил также, что Издательский совет Русской православной церкви недавно подготовил новое издание — полное собрание сочинений патриарха Кирилла в 9-ти томах.

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Религия и мировоззрение
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