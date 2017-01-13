Иерархи РПЦ и Ватикана встретятся в годовщину встречи патриарха и папы

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости. Годовщина исторической встречи патриарха Московского и всея Руси Кирилла и папы Римского Франциска — 13 февраля — будет отмечена новой встречей между высокопоставленными иерархами РПЦ и Ватикана, сообщил в пятницу журналистам глава отдела внешних церковных связей (ОВЦС) Московского патриархата митрополит Волоколамский Иларион.

Встреча патриарха Кирилла с папой Франциском произошла в аэропорту Гаваны 12 февраля 2016 года, и стала первой в истории личной встречей предстоятеля РПЦ и главы Ватикана на фоне резкого обострения тогда ситуации в Сирии и Ираке.

"Конечно, эта встреча придала новый импульс во взаимоотношениях Русской православной церкви с Римско-католической церковью. Мы обязательно отметим эту годовщину какой-нибудь встречей между иерархами нашей Церкви и Римско-католической церкви, и, думаю, что будем, конечно, наращивать наше сотрудничество во всех тех областях, в которых оно возможно и полезно", — сказал митрополит Иларион.

Оценивая итоги первой встречи между главами двух церквей, он отметил, что "самое главное, что состоялась личная встреча, установлен личный контакт".

"Наши отношения развиваются очень планомерно, мы осуществляем различные совместные проекты на разных уровнях", — добавил представитель РПЦ.

В подписанной в Гаване совместной декларации патриарх Кирилл и папа Франциск договорились, в частности, о консолидации усилий в деле защиты гонимых христиан Ближнего Востока и Африки.