Митрополит Иларион представил духовные сочинения Рахманинова и Гайдна

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости, Ольга Липич. Необычную программу из сочинений Рахманинова и Гайдна на VII Рождественском фестивале духовной музыки в Московском международном Доме музыки в четверг представили Московский Синодальный хор под управлением заслуженного артиста России Алексея Пузакова, Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова и митрополит Волоколамский Иларион, выступивший дирижером.

"Программу первого отделения составил регент Московского Синодального хора Алексей Пузаков. Отдельные номера из "Всенощного бдения" Сергея Рахманинова (в исполнении хора) чередуются с фортепьянными пьесами Рахманинова (в исполнении учащихся Центральной музыкальной школы при Московской консерватории). Завершает отделение "Вокализ" Рахманинова", — сказал митрополит Иларион. Он возглавляет Отдел внешних церковных связей Московского патриархата, а также является композитором и одним из руководителей Рождественского фестиваля наряду с президентом Дома музыки Владимиром Спиваковым.

Во втором отделении митрополит Иларион дирижировал сам: "Виртуозы Москвы" исполнили произведение Йозефа Гайдна "Семь слов Спасителя на кресте". Гайдн написал эту музыку в 1786 году по заказу собора в Кадисе – для службы в Страстную пятницу, во время которой зачитывались семь последних изречений Иисуса Христа. "Музыка Гайдна проникнута глубоким религиозным чувством. Гайдн был глубоко верующим человеком, в детстве он пел в церковном хоре… Его музыка – это как бы молитвенное размышление", — отметил митрополит Иларион.

Солировали на концерте Наира Асатрян (сопрано) и Татьяна Жеранже (контральто). Гости фестиваля встретили духовную музыку аплодисментами, отмечая виртуозное исполнение и хорошую акустику.

Московский Синодальный хор — один из старейших духовных и профессиональных хоров в России. Он был хором киевских, затем владимирских и московских митрополитов, а после учреждения патриаршества в 1589 году именовался Патриаршим. Патриаршие певчие дьяки участвовали как в торжественных богослужениях, так и в важнейших государственных церемониях. С упразднением патриаршества и учреждением Правительствующего синода в 1721 году патриаршие певчие дьяки были переименованы в Синодальный хор. Он просуществовал до 1918 года. Именно этот хор впервые исполнил "Литургию святого Иоанна Златоуста" Рахманинова. В 2009 году Московский синодальный хор был возрожден на базе столичного храма "Всех скорбящих радость" на Большой Ордынке, настоятелем которого является митрополит Иларион.

Рождественский фестиваль духовной музыки организован по благословению патриарха Московского и всея Руси, при содействии Отдела внешних церковных связей. В рамках фестиваля в Доме музыки в январе пройдет еще ряд концертов, на которых прозвучат сочинения известных композиторов в исполнении российских и зарубежных музыкантов.