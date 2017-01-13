США
14.0114 января20:12МСК
USD59.37-0.13
EUR63.12-0.15
РадиоSputnik
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Митрополит Иларион представил духовные сочинения Рахманинова и Гайдна

04:3213.01.2017
(обновлено: 11:24 13.01.2017)
01070
Предновогодний концерт на сцене театра Новая Опера
© РИА Новости. Григорий Сысоев
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 13 янв – РИА Новости, Ольга Липич. Необычную программу из сочинений Рахманинова и Гайдна на VII Рождественском фестивале духовной музыки в Московском международном Доме музыки в четверг представили Московский Синодальный хор под управлением заслуженного артиста России Алексея Пузакова, Государственный камерный оркестр "Виртуозы Москвы" под управлением народного артиста СССР Владимира Спивакова и митрополит Волоколамский Иларион, выступивший дирижером.

"Программу первого отделения составил регент Московского Синодального хора Алексей Пузаков. Отдельные номера из "Всенощного бдения" Сергея Рахманинова (в исполнении хора) чередуются с фортепьянными пьесами Рахманинова (в исполнении учащихся Центральной музыкальной школы при Московской консерватории). Завершает отделение "Вокализ" Рахманинова", — сказал митрополит Иларион. Он возглавляет Отдел внешних церковных связей Московского патриархата, а также является композитором и одним из руководителей Рождественского фестиваля наряду с президентом Дома музыки Владимиром Спиваковым.

Во втором отделении митрополит Иларион дирижировал сам: "Виртуозы Москвы" исполнили произведение Йозефа Гайдна "Семь слов Спасителя на кресте". Гайдн написал эту музыку в 1786 году по заказу собора в Кадисе – для службы в Страстную пятницу, во время которой зачитывались семь последних изречений Иисуса Христа. "Музыка Гайдна проникнута глубоким религиозным чувством. Гайдн был глубоко верующим человеком, в детстве он пел в церковном хоре… Его музыка – это как бы молитвенное размышление", — отметил митрополит Иларион.

Солировали на концерте Наира Асатрян (сопрано) и Татьяна Жеранже (контральто). Гости фестиваля встретили духовную музыку аплодисментами, отмечая виртуозное исполнение и хорошую акустику.

Московский Синодальный хор — один из старейших духовных и профессиональных хоров в России. Он был хором киевских, затем владимирских и московских митрополитов, а после учреждения патриаршества в 1589 году именовался Патриаршим. Патриаршие певчие дьяки участвовали как в торжественных богослужениях, так и в важнейших государственных церемониях. С упразднением патриаршества и учреждением Правительствующего синода в 1721 году патриаршие певчие дьяки были переименованы в Синодальный хор. Он просуществовал до 1918 года. Именно этот хор впервые исполнил "Литургию святого Иоанна Златоуста" Рахманинова. В 2009 году Московский синодальный хор был возрожден на базе столичного храма "Всех скорбящих радость" на Большой Ордынке, настоятелем которого является митрополит Иларион.

Рождественский фестиваль духовной музыки организован по благословению патриарха Московского и всея Руси, при содействии Отдела внешних церковных связей. В рамках фестиваля в Доме музыки в январе пройдет еще ряд концертов, на которых прозвучат сочинения известных композиторов в исполнении российских и зарубежных музыкантов.

Комментировать
+
Религия и мировоззрение
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.