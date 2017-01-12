Екатерининский собор в Пушкине передается в безвозмездное пользование РПЦ

С.-ПЕТЕРБУРГ, 12 янв — РИА Новости. Здание воссозданного Екатерининского собора в Пушкине передается в безвозмездное пользование Русской православной церкви (РПЦ), следует из распоряжения комитета имущественных отношений Санкт-Петербурга.

"Передать в безвозмездное пользование на срок 49 лет религиозной организации нежилое здание площадью 1,393 тысячи квадратных метров, расположенное по адресу: Санкт-Петербург, г. Пушкин, Соборная площадь, дом 1, литера А, находящееся в государственной собственности Санкт-Петербурга, относящееся к числу выявленных объектов культурного наследия "Сквер на б. Соборной площади с фундаментом собора св. Екатерины и захоронениями. Сквер", — говорится в документе.

Здание передается на основании письменного заявления Прихода собора во имя Святой Великомученицы Екатерины в Царском Селе Санкт-Петербургской Епархии, согласовано митрополитом Санкт-Петербургским и Ладожским Варсонофием.

Распоряжение комитета подписано в рамках исполнения федерального закона № 327-ФЗ "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности".

Царскосельский городской собор Святой великомученицы Екатерины был заложен в 1835 году по указанию Николая I. Освящение собора произошло 24 ноября (6 декабря) 1840 года. В 1939 году собор был обнесен забором, рабочие сняли кровлю, церковная мебель, иконостасы и картины были вывезены. 10 июня 1939 года собор святой Екатерины был взорван, а 22 апреля 1960 года на месте собора был открыт памятник Владимиру Ленину. В 1995 году комиссия мэрии Петербурга приняла решение о демонтаже памятника.

В 2006 года был учрежден благотворительный фонд "Воссоздание собора святой Екатерины в Царском Селе". Закладка храма произошла 7 декабря 2006 года. В 2007 году правительство Петербурга подписало распоряжение о мерах по выполнению работ по сохранению собора святой Екатерины. В 2009 году в строящемся соборе была отслужена первая литургия. 27 июня 2010 года (в дни проведения торжеств, посвященных 300-летию со дня основания Царского Села) Патриарх Кирилл совершил чин великого освящения храма.-0-