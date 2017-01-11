Российская национальная библиотека передаст РПЦ одно из своих зданий

С.-ПЕТЕРБУРГ, 11 янв – РИА Новости. Российская национальная библиотека (РНБ) в Петербурге передаст одно из своих зданий на набережной Обводного канала Санкт-Петербургской епархии к сентябрю текущего года, сообщил журналистам генеральный директор РНБ Александр Вислый.

"Здание передается РПЦ… потому что это здание раньше принадлежало церкви. Есть распоряжение правительства: передать здание в течение пяти месяцев с момента ввода в эксплуатацию второй очереди нового здания… К 1 сентября мы должны здание передать", — сказал он.

Вислый добавил, что строительство второй очереди нового здания РНБ на Московском проспекте должно завершиться к 31 марта.

Здание на Обводном канале, где раньше находилась библиотека Духовной академии, было построено в конце 19-го века. В 2015 году Росимущество распорядилось передать это здание церкви.

Во вторник пресс-секретарь губернатора Санкт-Петербурга Андрей Кибитов сообщил, что Исаакиевский собор будет передан Русской православной церкви в безвозмездное пользование, однако он сохранит музейно-просветительские функции. По его словам, процесс передачи собора может занять длительный период времени.