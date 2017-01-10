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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Евреи ответили на призыв коммунистов низложить главного раввина РФ

11:4110.01.2017
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Главный раввин России Берл Лазар
© РИА Новости. Алексей Куденко
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МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Требование представителя партии "Коммунисты России" лишить "духовного сана" главного раввина РФ Берла Лазара за его предложение перезахоронить останки тел Ленина и Сталина невыполнимо, а российская Конституция защищает право раввина на свободу слова, заявил руководитель Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОр) Борух Горин.

Ранее зампред центрального комитета партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович осудил слова Лазара о Ленине и Сталине, допустив, что "подобные высказывания могут быть признаны разжигающими социальную рознь".

"Во-первых, Конституция РФ защищает право на свободу слова, а во-вторых, главным раввином России Берл Лазар был избран не чиновниками, а съездом раввинов. Соответственно, и лишиться этого звания можно не за "вмешательство в светскую проблематику", а лишь за грубое и публичное нарушение заповедей Торы", — приводит слова Горина пресс-служба главного раввина РФ.

По его словам, "у каждой конфессии есть свой мартиролог жертв (список пострадавших — ред.), и иудаизм здесь не исключение". Эти перечни, как отметил Горин, "тоже построены на огромной документальной основе", как и свидетельства о репрессиях в отношении религии.

"Главного раввина России упрекают в том, что он назвал  советский период "мрачным", приводя в качестве контрдовода цитаты ряда иерархов РПЦ, однако критики со стороны партии "Коммунисты России" упорно не желают замечать, что эти цитаты, говорящие о подвиге народа, но не властей, вполне соответствуют словам, о том, что все хорошее, что было в стране достигалось не благодаря, а скорее вопреки намерениям руководителей СССР", — добавил представитель ФЕОР.

Горин сообщил, что вопрос предании земле тела  Ленина "был принципиально обсужден еще в 1990-е" годы. "Другое дело, что решение по нему так и не было принято", — заключил он.

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Религия и мировоззрение
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2 пользователя оставили 2 комментария
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Популярные комментарииВсе комментарии
  • slezkin
    Следует признать, что произошедшее некогда обсуждение в отсутствии принятого сразу решения требует ревизии и нового выхода к решению (тому или иному).
    Чьи либо высказывания о периоде СССР следует считать допустимыми, потому что сам факт запрета противен здравому смыслу и ничем хорошим не кончится.
    Сохраняется, однако право иных общественных или религиозных организаций реагировать на такие обращения, произнесенные публично.
    Лично я с прискорбием отношусь к однозначно отрицательным высказываниям по отношению к государству в котором родился и чьих заработанных отнюдь не простым способом прав преемником на основании международных документов является Российская Федерация.
    13:16
    10.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • slezkin
    Следует признать, что произошедшее некогда обсуждение в отсутствии принятого сразу решения требует ревизии и нового выхода к решению (тому или иному).
    Чьи либо высказывания о периоде СССР следует считать допустимыми, потому что сам факт запрета противен здравому смыслу и ничем хорошим не кончится.
    Сохраняется, однако право иных общественных или религиозных организаций реагировать на такие обращения, произнесенные публично.
    Лично я с прискорбием отношусь к однозначно отрицательным высказываниям по отношению к государству в котором родился и чьих заработанных отнюдь не простым способом прав преемником на основании международных документов является Российская Федерация.
    13:16
    10.01.2017
    ОтветитьНе отвечать
  • Пров Агиценович Зак
    О! Богоизбранные загоношились! Другим уже и слова сказать нельзя. Всюду кипиш, всюду хай...:(
    13:39
    10.01.2017
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