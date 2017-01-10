Евреи ответили на призыв коммунистов низложить главного раввина РФ

МОСКВА, 10 янв — РИА Новости. Требование представителя партии "Коммунисты России" лишить "духовного сана" главного раввина РФ Берла Лазара за его предложение перезахоронить останки тел Ленина и Сталина невыполнимо, а российская Конституция защищает право раввина на свободу слова, заявил руководитель Департамента общественных связей Федерации еврейских общин России (ФЕОр) Борух Горин.

Ранее зампред центрального комитета партии "Коммунисты России" Сергей Малинкович осудил слова Лазара о Ленине и Сталине, допустив, что "подобные высказывания могут быть признаны разжигающими социальную рознь".

"Во-первых, Конституция РФ защищает право на свободу слова, а во-вторых, главным раввином России Берл Лазар был избран не чиновниками, а съездом раввинов. Соответственно, и лишиться этого звания можно не за "вмешательство в светскую проблематику", а лишь за грубое и публичное нарушение заповедей Торы", — приводит слова Горина пресс-служба главного раввина РФ.

По его словам, "у каждой конфессии есть свой мартиролог жертв (список пострадавших — ред.), и иудаизм здесь не исключение". Эти перечни, как отметил Горин, "тоже построены на огромной документальной основе", как и свидетельства о репрессиях в отношении религии.

"Главного раввина России упрекают в том, что он назвал советский период "мрачным", приводя в качестве контрдовода цитаты ряда иерархов РПЦ, однако критики со стороны партии "Коммунисты России" упорно не желают замечать, что эти цитаты, говорящие о подвиге народа, но не властей, вполне соответствуют словам, о том, что все хорошее, что было в стране достигалось не благодаря, а скорее вопреки намерениям руководителей СССР", — добавил представитель ФЕОР.

Горин сообщил, что вопрос предании земле тела Ленина "был принципиально обсужден еще в 1990-е" годы. "Другое дело, что решение по нему так и не было принято", — заключил он.