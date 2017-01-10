Женщине, убившей игуменью белорусского монастыря, предъявлено обвинение

МИНСК, 10 янв — РИА Новости. Женщине, убившей настоятельницу монастыря в Белоруссии, предъявлено обвинение, сообщила РИА Новости официальный представитель Следственного комитета Белоруссии по Минской области Татьяна Белонок.

На игуменью Свято-Ксениевского монастыря недалеко от города Борисова матушку Василиссу напала с ножом молодая женщина, которую временно приютили в монастыре. Пресс-служба Борисовской православной епархии сообщила, что она является гражданкой Казахстана. Следственный комитет Белоруссии возбудил уголовное дело, подозреваемая была задержана, в отношении нее назначена психолого-психиатрическая экспертиза.

"Ей уже предъявили обвинение по статье 139 УК Белоруссии (убийство)", — сказала Белоног. Она отметила, что обвиняемая находится под стражей.