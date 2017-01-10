Президент ОАЭ призвал к всеобщей молитве о дожде

ДУБАЙ, 10 янв — РИА Новости. Президент ОАЭ шейх Халифа бен Заед Аль Нахайян призвал молиться о дожде во всех мечетях страны, сообщают эмиратские СМИ.

Имамы объяснят молящимся, как прочитать молитву, для этого в мечетях пройдут специальные лекции.

Президент будет лично присутствовать на церемонии в Большой Мечети Шейха Заеда в Абу-Даби.

Как пишет издание The National, сельхозпроизводители в ОАЭ последнее время прекратили посадки зерновых культур из-за недостатка воды.

По данным национального центра метеорологии и сейсмологии, в 2016 году с января по март в ОАЭ прошли сильные дожди, причем осадков выпало даже больше, чем за аналогичный период 2015 года. Однако в целом прошлый год прошел под знаком дефицита влаги.

Нынешней зимой в ОАЭ стоит преимущественно солнечная и теплая погода.