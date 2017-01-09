РПЦ не подавала дополнительных заявок на возвращение Исаакиевского собора

МОСКВА, 9 янв – РИА Новости. Санкт-Петербургская митрополия в последнее время не подавала дополнительных заявок на возвращение Исаакиевского собора Русской православной церкви, однако не отказывается от притязаний на собор, сообщили РИА Новости в пресс-службе митрополии.

Ранее СМИ сообщили, что председатель парламентской комиссии по культуре Максим Резник обратился к губернатору Санкт-Петербурга Георгию Полтавченко в связи с появившейся в последние дни 2016 года информацией о готовящемся решении передать Исаакиевский собор церкви. Депутат попросил губернатора озвучить официальную позицию по этому вопросу. В то же время директор музея-памятника "Исаакиевский собор" Николай Буров заявил журналистам, что слухи о передаче собора "небезосновательны".

"Все запросы от Санкт-Петербургской епархии, на канонической территории которой находится Исаакиевский собор, уже были сделаны. Когда в 2015 году мы получили официальный ответ (отказ – ред.), Владимир Легойда, ныне председатель Синодального отдела по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ, сказал, что вопрос продолжает оставаться в правовом поле, и в данном ответе не было никаких юридических оснований в отказе. Епархия никогда не отказывалась от своих намерений. Мы терпеливо ждем", — сказала руководитель сектора коммуникаций Санкт-Петербургской митрополии Наталья Родоманова.

По ее словам, РПЦ может претендовать на возвращение собора на основании федерального закона номер 327 "О передаче религиозным организациям имущества религиозного назначения, находящегося в государственной или муниципальной собственности". Кроме того, митрополия обратилась к Дмитрию Медведеву не только как к председателю правительства, но и как к юристу с просьбой разобраться в этом вопросе.

"Но ничего с конца декабря по 8 января не случилось (со стороны митрополии – ред.), чтобы пошли такие слухи. Вместе с тем, епархия никогда не удовлетворялась тем ответом, который получила в 2015 году", — подчеркнула собеседница агентства.

Исаакиевский собор был построен в 1818–1858 годах по проекту архитектора Огюста Монферрана. Его высота превышает 100 метров, а внутренняя площадь — более 4 тысяч квадратных метров. Правительство РФ передало Исаакиевский собор в собственность Санкт-Петербурга в октябре 2012 года.