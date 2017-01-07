Патриарх Кирилл поздравил российских космонавтов на МКС с Рождеством

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу, когда православные верующие отмечают Рождество, связался с Международной космической станцией (МКС) и поздравил находящихся на ней трех российских космонавтов с праздником.

В настоящее время на борту МКС находятся шесть человек: российские космонавты Андрей Борисенко, Сергей Рыжиков, Олег Новицкий, а также астронавты НАСА Роберт Шейн Кимброу (командир экспедиции), Пегги Уитсон и астронавт Европейского космического агентства Тома Песке.

"В день Рождества Христова принято вспоминать своих родных и близких, делать им подарки. А вы, находящиеся выше всех, являетесь сегодня для всего мира близкими людьми, потому что о вас все знают", — сказал патриарх.

Предстоятель Русской православной церкви рассказал космонавтам, что в Москве на Рождество ударили сильные морозы. В свою очередь участники экспедиции МКС-50 отметили, что на станции поддерживается постоянная температура.

"Наверное, созерцая эту красоту (Землю – ред.), можно подумать о том, какой небольшой наш мир, о хрупкости нашей планеты, о том, что люди должны беречь этот божий дар. А для того, чтобы беречь, мы должны сохранять мир и способность взаимодействовать… Праздник Рождества мы называем праздником мира… Замечательно, что на космической станции нет тех границ и преград, которые, к сожалению, существуют на Земле", — отметил первоиерарх.