Патриарх Кирилл: чтобы почувствовать Бога, не нужно быть суперменом

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл по окончании праздничного ночного богослужения в храме Христа Спасителя поздравил верующих с наступившим праздником Рождества Христова и пожелал им всегда "чувствовать в сердце Божественное присутствие".

"От всего сердца поздравляю вас с великим и мироспасительным праздником Рождества Христова. В этот день особенно верующие в сердце чувствуют Божественное присутствие. Господь в мир пришел две тысячи лет тому назад, и Он никогда и не покидал нас, Он постоянно с нами, и этим православная вера отличается от других вер — по тому, что мы исповедуем Божественное присутствие в нашей жизни", — сказал патриарх.

По его словам, для того, "чтобы почувствовать Бога, не нужно быть суперменом, не нужно напрягать сверхчеловеческие силы — нужно только сердечно обратить к Господу свою молитву, и Он отвечает на эту молитву". "На этом и основывается наша вера, и этого самого сильного аргумента — личного опыта общения с Богом, никто никогда, на протяжении всей двухтысячелетней истории христианства, не мог лишить людей", — заявил предстоятель в своей проповеди.

Он отметил, что в Рождество верующие чувствуют особую близость к ним Бога и просят Его не оставить их "на путях жизни", при этом, добавил патриарх, "у каждого своя молитва".

"Кто-то молится об исцелении самого себя или близких, кому-то нужна помощь в учении, в работе, в трудных жизненных обстоятельствах, кому-то, как нашим воинам, нужна помощь Божия, чтобы сохранить жизнь и здоровье в то время, которое мы называем мирным, но которое для очень многих наших соотечественников, которые защищают Отечество на ближних и дальних подступах, мирным не является. У каждого своя молитва, и мы верим, что Господь эти наши молитвы слышит", — заключил патриарх.