США
8.018 января21:32МСК
USD60.66+0.38
EUR63.81+0.79
Радио Sputnik
Проекты
 
США
Сменить фон
Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Православные верующие встречают Рождество Христово

Тема:
Празднование православного Рождества (28)
00:2307.01.2017
(обновлено: 11:37 07.01.2017)
15629114
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Православные христиане в субботу отмечают Рождество Христово — один из двух, наряду с Пасхой, важнейших церковных праздников. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в эту ночь по традиции совершает рождественское богослужение в главном храме страны — кафедральном соборном храме Христа Спасителя, на которое пришли несколько тысяч верующих, в том числе представители государственной власти.

Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Медведев участвует в рождественской службе в храме Христа Спасителя
Также в этот день предстоятель Русской православной церкви посетит Центральную клиническую больницу Святителя Алексия на Ленинском проспекте, поздравит детей, приглашенных на Патриаршую Рождественскую елку в храме Христа Спасителя, и проведет оттуда же рождественский телемост с космонавтами Международной космической станции.

Рождественское послание

Праздник Рождества по учению Церкви символизирует примирение человека с Богом. Рождество предвозвещает искупительный подвиг Иисуса Христа и обновление человеческой природы, пораженной грехопадением прародителей.

Патриарх в своем рождественском послании 2017 года напомнил, что христиане должны не только призывать других следовать высоким нравственным идеалам, но и сами стараться воплощать эти идеалы в своей повседневной жизни, и в первую очередь через служение ближним. "Преодолевая конфликты и разделения, мы несем миру самую убедительную проповедь о родившемся Спасителе и делами свидетельствуем о необычайной красоте и духовной силе православной веры", — говорится в обращении.

© Ruptly
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя в Москве

Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Патриарх Кирилл возглавил рождественское богослужение в Москве
Предстоятель РПЦ, в частности, обратил внимание на то, что в 2017 году исполняется ровно сто лет с момента "событий, радикально изменивших жизнь России" — "ввергших ее в безумство гражданской войны, когда дети восстали против родителей и брат пошел на брата".

"Те последующие потери и скорби, через которые прошел наш народ, были во многом предопределены разрушением тысячелетней государственности и борьбой с религиозной верой людей, породившими глубокий раскол в обществе. Мы с трепетом и благоговением вспоминаем подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской, молитвами которых, верим, не оставил Господь народ наш и даровал ему силы на свершение великих трудовых и ратных подвигов, приведших к победе в самой страшной войне из всех войн, к восстановлению страны, к достижениям, вызывающим восхищение", — отметил Кирилл.

Первоиерарх Русской церкви выразил благодарность Богу "за явленное всему миру чудо — воскрешение веры и благочестия в народе нашем, за восстановление порушенных святынь, за новые храмы и монастыри, само строительство которых — видимый знак глубоких перемен, произошедших в сердцах людей".

По словам патриарха, в последние десятилетия в жизни соотечественников "было и остается ныне немало трудностей и испытаний", однако "все они временны, а потому и не страшны". "Опыт минувшего столетия многому нас научил и от многого должен предостеречь", — говорится в патриаршем послании.

© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя

Патриарх Кирилл пожелал верующим в Рождество "безбоязненно идти стезей спасения", "укрепляться в вере", "утверждаться в надежде", "возрастать в любви и творить добро".

Социальное служение

Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков, в день праздника Рождества Христова глава РПЦ по традиции посетит социальное учреждение — больницу, относящуюся к Московской патриархии и носящую имя Святителя Алексия, митрополита Московского.

"Здесь патриарх осмотрит новые отремонтированные лечебные блоки, встретится с персоналом больницы, и особенным событием станет посещение им новооткрытого паллиативного отделения", — рассказал Волков. Он уточнил, что в этом отделении могут проходить лечение не только жители Москвы, но и других регионов, — больные как онкологическими, так и другими тяжелыми заболеваниями.

"Патриарх уделяет особое внимание социальному служению и всегда подчеркивает исключительную важность этой составляющей церковной работы, и в том числе и сам подает пример всей Церкви", — сказал священник.

Собеседник агентства, в частности, отметил, что, как и на свое 70-летие в конце прошлого года, так и на Рождество 2017 года патриарх "благословил все те деньги, которые настоятели московских храмов планировали на приобретение для него традиционных поздравительных букетов к Рождеству, направить на социальный счет больницы Святителя Алексия на приобретение для нее необходимого оборудования". По данным патриаршей пресс-службы, в ходе предыдущей подобной акции в ноябре прошлого года было собрано около 2,5 миллиона рублей для закупки медицинского оборудования, и "в дальнейшем эта практика будет продолжена".

Президент РФ В.Путин посетил Рождественское богослужение
© РИА Новости. Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Путин участвует в рождественском богослужении в Свято-Юрьевом монастыре
"Также в этот день по сложившейся практике патриарх поздравляет экипаж Международной космической станции. Уже на протяжении нескольких лет он выходит на связь с МКС посредством видеосигнала, так же будет и в этот раз: в храме Христа Спасителя, перед началом рождественской вечерни, патриарх пообщается с российскими членами экипажа МКС — преподаст благословение, поздравит с Рождеством Христовым", — сказал Волков.

Праздник Рождества в ночь на 7 января (по новому стилю) вместе с Русской православной церковью встречают еще три поместные церкви — Иерусалимская, Сербская и Грузинская, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря. По уставу Русской церкви вслед за Рождеством наступают святки (святые дни) — время особой духовной радости и продолжения празднования. В эти дни, с 8 по 17 января, отменяются однодневные посты по средам и пятницам.

Празднование Рождества в России
Женщина зажигает свечу в снежном Рождественском вертепе во время праздничной Рождественской службы в Богоявленском соборе в Томске
© РИА Новости. Станислав Савельев
Перейти в фотобанк
В ночь на 7 января (по новому стилю) праздник Рождества Христова вместе с Русской православной церковью встречают еще три поместные церкви (Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные), а также афонские монастыри (в Греции), католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в эту ночь по традиции совершил рождественское богослужение в главном храме страны — кафедральном соборном храме Христа Спасителя.
Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в Свято-Юрьевом монастыре в Новгородской области
© РИА Новости. Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Президент России Владимир Путин встретил Рождество в Спасском соборе в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
В рождественском послании патриарх Кирилл напомнил, что христиане должны не только призывать других следовать высоким нравственным идеалам, но и сами стараться воплощать эти идеалы в своей повседневной жизни.
Рождественский вертеп возле Свято-Воскресенского храма в Чите
© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
Праздник Рождества по учению Церкви символизирует примирение человека с Богом.
Дмитрий Медведев с супругой Светланой на праздничном Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Дмитрий Астахов
Перейти в фотобанк
На праздничном богослужении в храме Христа Спасителя присутствовали несколько тысяч верующих, в том числе и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой.
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
В Рождество верующие чувствуют особую близость к ним Бога и просят Его не оставить их на путях жизни, заявил патриарх Кирилл после торжественного богослужения.
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Чтобы почувствовать Бога, не нужно быть суперменом, не нужно напрягать сверхчеловеческие силы — нужно только сердечно обратить к Господу свою молитву, и Он отвечает на эту молитву, убежден Патриарх Московский и всея Руси.
Прихожане на праздничном богослужении в соборе Петра и Павла в Симферополе
© РИА Новости. Макс Ветров
Перейти в фотобанк
Прихожане на праздничном богослужении в соборе Петра и Павла в Симферополе.
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Президент Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с Рождеством и пожелал им здоровья, успехов и благополучия.
Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в Свято-Юрьевом монастыре в Новгородской области
© РИА Новости. Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
Рождество - время благих помыслов и дел, искренней заботы о ближних и о тех, кто нуждается в помощи и поддержке, считает глава российского государства.
Президент РФ Владимир Путин во время беседы с рыбаками после Рождественского богослужения в Свято-Юрьевом монастыре в Новгородской области
© РИА Новости. Михаил Климентьев
Перейти в фотобанк
На богослужении в Свято-Юрьевом монастыре в Новгородской области вместе с российским президентом присутствовали новгородские рыбаки, с которыми Путин познакомился осенью прошлого года во время прогулки по озеру Ильмень.
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Рождественские дни озаряют нашу жизнь особой радостью, пробуждают самые добрые чувства, обращают нас к духовным истокам и традициям, отметил в своем поздравлении Путин.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Патриарх Кирилл пожелал верующим в Рождество безбоязненно идти стезей спасения, укрепляться в вере, утверждаться в надежде, возрастать в любви и творить добро.
Храм Архистратига Михаила в селе Ермаковка Омской области
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Рождественская утреня совершается по чину великих праздников. На ней впервые полностью поется один из самых красивых канонов в православном богослужении: "Христос рождается, славите! Христос в небеси, срящите (встречайте)! Христос на земли, возноситеся! Пойте Господеви вся земля!"
Рождественское богослужение в храме Архистратига Михаила в селе Ермаковка Омской области
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Заключает празднование Рождества Христова Божественная литургия – богослужение, на котором совершается таинство Причащения.
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
На следующий день совершается празднование Собора Пресвятой Богородицы. Соединяя рождественские гимны с песнопениями, прославляющими Божию Матерь, церковь указывает на Марию как на того человека, благодаря которому стало возможным Боговоплощение.
Праздничное богослужение в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде
© РИА Новости. Игорь Зарембо
Перейти в фотобанк
Праздник Собора Пресвятой Богородицы в христианской традиции является наиболее древним праздником в честь Девы Марии, началом Ее церковного почитания.
Рождественская служба в Кафедральном соборе во имя Казанской иконы Божией Матери в Чите
© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
Перейти в фотобанк
По уставу Русской церкви вслед за Рождеством наступают святки (святые дни) — время особой духовной радости и продолжения празднования.
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
К Рождеству Христову во многих семьях существует обычай наряжать елку, дарить друг другу подарки. Елочные ветви украшают различными сладостями и светящимися огоньками.
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
В атеистическом советском государстве Рождество Христово запрещалось не только праздновать, но и упоминать, торжественные службы совершались тайно. В России Рождество стало нерабочим днем с января 1992 года.
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Праздник Рождества Христова предваряет Рождественский пост, чтобы душа христиан очистилась молитвой и покаянием, а тело – воздержанием в пище.
Рождественское богослужение в храме Архистратига Михаила в селе Ермаковка Омской области
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
Перейти в фотобанк
Пост начинается 28 ноября (15 ноября по юлианскому календарю) и длится до 7 января (25 декабря по старому стилю).
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
Последний день Рождественского поста – Навечерие Рождества, Рождественский сочельник, когда пост становится особенно строгим и служится вечерня (вечернее богослужение) Рождества Христова.
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Сергей Пятаков
Перейти в фотобанк
Верующие на Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
Перейти в фотобанк
К Рождественскому сочельнику храмы украшают по-праздничному – еловыми ветвями, гирляндами с цветами и огнями.
Прихожанка во время праздничной Рождественской службы в Храме Святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
© РИА Новости. Виталий Аньков
Перейти в фотобанк
Рождественские службы в ночь на 7 января прошли в храмах по всей стране, от Калининграда до Владивостока.
На фото: прихожанка во время праздничной службы в Храме Святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке.
Праздничная Рождественская служба в храме св. пророка Божия Илии в Выборге
© РИА Новости. Константин Чалабов
Перейти в фотобанк
Священнослужители во время праздничной Рождественской службы в храме св. пророка Божия Илии в Выборге.
/
Комментировать
+
Религия и мировоззрение
Обсуждение
8 пользователей оставили 15 комментариев
Комментировать
Популярные комментарииВсе комментарии
Показать новые комментарии (0)
Комментировать
DirectAdvert





Новости
Авторы
Спецпроекты
Иновещание
ПРЕСС-ЦЕНТР
Клиентам
Об Агентстве

РЕКЛАМА

Версия 5.1.11 beta. Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.

Правила использования материалов МИА «Россия сегодня»

© 2017 МИА «Россия сегодня»

Сетевое издание «РИА Новости» зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года. Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640

Настоящий ресурс может содержать материалы 18+

Рейтинг@Mail.ru
Партнер Рамблера
Мобильная версия m.ria.ru
Наверх
Авторизация
Регистрация
Восстановление пароля
Политика конфиденциальности
He правильное имя пользователя или пароль
Войти через социальные сети
FacebookВконтакте
TwitterGoogle
Регистрация
Авторизация
Политика конфиденциальности
E-mail
Пароль
Подтверждение пароля
Введите код с картинки
He правильное имя пользователя или пароль
* Все поля обязательны к заполнению
Восстановление пароля
Авторизация
Регистрация
E-mail
Инструкции для восстановления пароля высланы на
Смена региона
Идет загрузка...
Произошла ошибка... Повторить
правила комментирования материалов

Регистрация пользователя в сервисе РИА Клуб на сайте Ria.Ru и авторизация на других сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» при помощи аккаунта или аккаунтов пользователя в социальных сетях обозначает согласие с данными правилами.

Пользователь обязуется своими действиями не нарушать действующее законодательство Российской Федерации.

Пользователь обязуется высказываться уважительно по отношению к другим участникам дискуссии, читателям и лицам, фигурирующим в материалах.

Публикуются комментарии только на тех языках, на которых представлено основное содержание материала, под которым пользователь размещает комментарий.

На сайтах медиагруппы МИА «Россия сегодня» может осуществляться редактирование комментариев, в том числе и предварительное. Это означает, что модератор проверяет соответствие комментариев данным правилам после того, как комментарий был опубликован автором и стал доступен другим пользователям, а также до того, как комментарий стал доступен другим пользователям.

Комментарий пользователя будет удален, если он:

  • не соответствует тематике страницы;
  • пропагандирует ненависть, дискриминацию по расовому, этническому, половому, религиозному, социальному признакам, ущемляет права меньшинств;
  • нарушает права несовершеннолетних, причиняет им вред в любой форме;
  • содержит идеи экстремистского и террористического характера, призывает к насильственному изменению конституционного строя Российской Федерации;
  • содержит оскорбления, угрозы в адрес других пользователей, конкретных лиц или организаций, порочит честь и достоинство или подрывает их деловую репутацию;
  • содержит оскорбления или сообщения, выражающие неуважение в адрес МИА «Россия сегодня» или сотрудников агентства;
  • нарушает неприкосновенность частной жизни, распространяет персональные данные третьих лиц без их согласия, раскрывает тайну переписки;
  • содержит ссылки на сцены насилия, жестокого обращения с животными;
  • содержит информацию о способах суицида, подстрекает к самоубийству;
  • преследует коммерческие цели, содержит ненадлежащую рекламу, незаконную политическую рекламу или ссылки на другие сетевые ресурсы, содержащие такую информацию;
  • имеет непристойное содержание, содержит нецензурную лексику и её производные, а также намёки на употребление лексических единиц, подпадающих под это определение;
  • содержит спам, рекламирует распространение спама, сервисы массовой рассылки сообщений и ресурсы для заработка в интернете;
  • рекламирует употребление наркотических/психотропных препаратов, содержит информацию об их изготовлении и употреблении;
  • содержит ссылки на вирусы и вредоносное программное обеспечение;
  • является частью акции, при которой поступает большое количество комментариев с идентичным или схожим содержанием («флешмоб»);
  • автор злоупотребляет написанием большого количества малосодержательных сообщений, или смысл текста трудно либо невозможно уловить («флуд»);
  • автор нарушает сетевой этикет, проявляя формы агрессивного, издевательского и оскорбительного поведения («троллинг»);
  • автор проявляет неуважение к русскому языку, текст написан по-русски с использованием латиницы, целиком или преимущественно набран заглавными буквами или не разбит на предложения.

Пожалуйста, пишите грамотно — комментарии, в которых проявляется пренебрежение правилами и нормами русского языка, могут блокироваться вне зависимости от содержания.

Администрация имеет право без предупреждения заблокировать пользователю доступ к странице в случае систематического нарушения или однократного грубого нарушения участником правил комментирования.

Пользователь может инициировать восстановление своего доступа, написав письмо на адрес электронной почты moderator@rian.ru

В письме должны быть указаны:

  • Тема – восстановление доступа
  • Логин пользователя
  • Объяснения причин действий, которые были нарушением вышеперечисленных правил и повлекли за собой блокировку.

Если модераторы сочтут возможным восстановление доступа, то это будет сделано.

В случае повторного нарушения правил и повторной блокировки доступ пользователю не может быть восстановлен, блокировка в таком случае является полной.

Чтобы связаться с командой модераторов, используйте адрес электронной почты moderator@rian.ru или воспользуйтесь формой обратной связи.