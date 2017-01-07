Православные верующие встречают Рождество Христово

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Православные христиане в субботу отмечают Рождество Христово — один из двух, наряду с Пасхой, важнейших церковных праздников. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в эту ночь по традиции совершает рождественское богослужение в главном храме страны — кафедральном соборном храме Христа Спасителя, на которое пришли несколько тысяч верующих, в том числе представители государственной власти.
Также в этот день предстоятель Русской православной церкви посетит Центральную клиническую больницу Святителя Алексия на Ленинском проспекте, поздравит детей, приглашенных на Патриаршую Рождественскую елку в храме Христа Спасителя, и проведет оттуда же рождественский телемост с космонавтами Международной космической станции.
Рождественское послание
Праздник Рождества по учению Церкви символизирует примирение человека с Богом. Рождество предвозвещает искупительный подвиг Иисуса Христа и обновление человеческой природы, пораженной грехопадением прародителей.
Патриарх в своем рождественском послании 2017 года напомнил, что христиане должны не только призывать других следовать высоким нравственным идеалам, но и сами стараться воплощать эти идеалы в своей повседневной жизни, и в первую очередь через служение ближним. "Преодолевая конфликты и разделения, мы несем миру самую убедительную проповедь о родившемся Спасителе и делами свидетельствуем о необычайной красоте и духовной силе православной веры", — говорится в обращении.
Предстоятель РПЦ, в частности, обратил внимание на то, что в 2017 году исполняется ровно сто лет с момента "событий, радикально изменивших жизнь России" — "ввергших ее в безумство гражданской войны, когда дети восстали против родителей и брат пошел на брата".
"Те последующие потери и скорби, через которые прошел наш народ, были во многом предопределены разрушением тысячелетней государственности и борьбой с религиозной верой людей, породившими глубокий раскол в обществе. Мы с трепетом и благоговением вспоминаем подвиг новомучеников и исповедников Церкви Русской, молитвами которых, верим, не оставил Господь народ наш и даровал ему силы на свершение великих трудовых и ратных подвигов, приведших к победе в самой страшной войне из всех войн, к восстановлению страны, к достижениям, вызывающим восхищение", — отметил Кирилл.
Первоиерарх Русской церкви выразил благодарность Богу "за явленное всему миру чудо — воскрешение веры и благочестия в народе нашем, за восстановление порушенных святынь, за новые храмы и монастыри, само строительство которых — видимый знак глубоких перемен, произошедших в сердцах людей".
По словам патриарха, в последние десятилетия в жизни соотечественников "было и остается ныне немало трудностей и испытаний", однако "все они временны, а потому и не страшны". "Опыт минувшего столетия многому нас научил и от многого должен предостеречь", — говорится в патриаршем послании.
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
Патриарх Кирилл пожелал верующим в Рождество "безбоязненно идти стезей спасения", "укрепляться в вере", "утверждаться в надежде", "возрастать в любви и творить добро".
Социальное служение
Как сообщил РИА Новости пресс-секретарь патриарха священник Александр Волков, в день праздника Рождества Христова глава РПЦ по традиции посетит социальное учреждение — больницу, относящуюся к Московской патриархии и носящую имя Святителя Алексия, митрополита Московского.
"Здесь патриарх осмотрит новые отремонтированные лечебные блоки, встретится с персоналом больницы, и особенным событием станет посещение им новооткрытого паллиативного отделения", — рассказал Волков. Он уточнил, что в этом отделении могут проходить лечение не только жители Москвы, но и других регионов, — больные как онкологическими, так и другими тяжелыми заболеваниями.
"Патриарх уделяет особое внимание социальному служению и всегда подчеркивает исключительную важность этой составляющей церковной работы, и в том числе и сам подает пример всей Церкви", — сказал священник.
Собеседник агентства, в частности, отметил, что, как и на свое 70-летие в конце прошлого года, так и на Рождество 2017 года патриарх "благословил все те деньги, которые настоятели московских храмов планировали на приобретение для него традиционных поздравительных букетов к Рождеству, направить на социальный счет больницы Святителя Алексия на приобретение для нее необходимого оборудования". По данным патриаршей пресс-службы, в ходе предыдущей подобной акции в ноябре прошлого года было собрано около 2,5 миллиона рублей для закупки медицинского оборудования, и "в дальнейшем эта практика будет продолжена".
"Также в этот день по сложившейся практике патриарх поздравляет экипаж Международной космической станции. Уже на протяжении нескольких лет он выходит на связь с МКС посредством видеосигнала, так же будет и в этот раз: в храме Христа Спасителя, перед началом рождественской вечерни, патриарх пообщается с российскими членами экипажа МКС — преподаст благословение, поздравит с Рождеством Христовым", — сказал Волков.
Праздник Рождества в ночь на 7 января (по новому стилю) вместе с Русской православной церковью встречают еще три поместные церкви — Иерусалимская, Сербская и Грузинская, а также афонские монастыри, католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря. По уставу Русской церкви вслед за Рождеством наступают святки (святые дни) — время особой духовной радости и продолжения празднования. В эти дни, с 8 по 17 января, отменяются однодневные посты по средам и пятницам.
В ночь на 7 января (по новому стилю) праздник Рождества Христова вместе с Русской православной церковью встречают еще три поместные церкви (Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные), а также афонские монастыри (в Греции), католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.
В рождественском послании патриарх Кирилл напомнил, что христиане должны не только призывать других следовать высоким нравственным идеалам, но и сами стараться воплощать эти идеалы в своей повседневной жизни.
Чтобы почувствовать Бога, не нужно быть суперменом, не нужно напрягать сверхчеловеческие силы — нужно только сердечно обратить к Господу свою молитву, и Он отвечает на эту молитву, убежден Патриарх Московский и всея Руси.
На богослужении в Свято-Юрьевом монастыре в Новгородской области вместе с российским президентом присутствовали новгородские рыбаки, с которыми Путин познакомился осенью прошлого года во время прогулки по озеру Ильмень.
Рождественская утреня совершается по чину великих праздников. На ней впервые полностью поется один из самых красивых канонов в православном богослужении: "Христос рождается, славите! Христос в небеси, срящите (встречайте)! Христос на земли, возноситеся! Пойте Господеви вся земля!"
На следующий день совершается празднование Собора Пресвятой Богородицы. Соединяя рождественские гимны с песнопениями, прославляющими Божию Матерь, церковь указывает на Марию как на того человека, благодаря которому стало возможным Боговоплощение.
В атеистическом советском государстве Рождество Христово запрещалось не только праздновать, но и упоминать, торжественные службы совершались тайно. В России Рождество стало нерабочим днем с января 1992 года.
Рождественские службы в ночь на 7 января прошли в храмах по всей стране, от Калининграда до Владивостока. На фото: прихожанка во время праздничной службы в Храме Святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке.
В следующем году православные сдадутся! И будут встречать как все... Слил новый патриарх православие, за собачку корги слил.... Даже объяснить людям уже лень, почему православие в другое время встречает Рождество и пасху! Не церковь это уже... Придаток РИМа.... А так все хорошо начиналось, Мерседесы, вертолеты, отсутствие налогов...
Всё верно, кроме одного маленького ньюанса - не православные, а христиане... ПравоСлавные люди - это те, кто славит мир Прави. Насколько мне изваестно, в христианских церквях мир Прави никто не славит... Самозванцы, похоже...
Екатерина, Ух, ты... Возвращаться в веру.... Вы ее до и после покололи? Ах да, можно и в 85 в веру возвращаться. Иисус так и говорил. Не делит Бог тех кто пришел с утра, или пришел поле обеда! Рановато думаю! Надо еще по воровать! Надо....
Владимир Сторожев, позвольте угадаю. Где-то в 602 374 г. до н.э. В такую точную дату трудно не поверить, также как и в некую расу "серых" и прочую информацию, доверительно переданную в Ваш мозг неким Хиневичем или просто интернетом.
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