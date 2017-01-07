Путин участвует в рождественском богослужении в Свято-Юрьевом монастыре
00:1807.01.2017
(обновлено: 10:10 07.01.2017)
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Спасский собор в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода, где проходит рождественское богослужение.
В эту ночь храм полон прихожан. Недалеко от президента среди толпы оказались и новгородские рыбаки, с которыми Путин познакомился осенью прошлого года во время прогулки по озеру Ильмень, которую глава государства совершал в компании премьер-министра Дмитрия Медведева.
По окончании службы Путин осмотрел Георгиевский собор монастыря. Главе государства рассказали, как в храме во время раскопок 2014 года была обнаружена надгробная плита святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского и Псковского в XIII-XIV веках, который был перезахоронен в Юрьевом монастыре в 1786 году. Это погребение считалось утраченным в советское время.
Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в Свято-Юрьевом монастыре в Новгородской области
Также было обнаружено огромное количество фрагментов древнерусской уникальной живописи, которая может быть восстановлена. Фрагменты этих фресок показали главе государства. Путин также внимательно осмотрел роспись храма. Кроме того, президенту показали гробницы матери и старшего брата Александра Невского.
Празднование Рождества в России
В ночь на 7 января (по новому стилю) праздник Рождества Христова вместе с Русской православной церковью встречают еще три поместные церкви (Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные), а также афонские монастыри (в Греции), католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в эту ночь по традиции совершил рождественское богослужение в главном храме страны — кафедральном соборном храме Христа Спасителя.
Президент России Владимир Путин встретил Рождество в Спасском соборе в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода.
В рождественском послании патриарх Кирилл напомнил, что христиане должны не только призывать других следовать высоким нравственным идеалам, но и сами стараться воплощать эти идеалы в своей повседневной жизни.
Праздник Рождества по учению Церкви символизирует примирение человека с Богом.
На праздничном богослужении в храме Христа Спасителя присутствовали несколько тысяч верующих, в том числе и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой.
В Рождество верующие чувствуют особую близость к ним Бога и просят Его не оставить их на путях жизни, заявил патриарх Кирилл после торжественного богослужения.
Чтобы почувствовать Бога, не нужно быть суперменом, не нужно напрягать сверхчеловеческие силы — нужно только сердечно обратить к Господу свою молитву, и Он отвечает на эту молитву, убежден Патриарх Московский и всея Руси.
Прихожане на праздничном богослужении в соборе Петра и Павла в Симферополе.
Президент Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с Рождеством и пожелал им здоровья, успехов и благополучия.
Рождество - время благих помыслов и дел, искренней заботы о ближних и о тех, кто нуждается в помощи и поддержке, считает глава российского государства.
На богослужении в Свято-Юрьевом монастыре в Новгородской области вместе с российским президентом присутствовали новгородские рыбаки, с которыми Путин познакомился осенью прошлого года во время прогулки по озеру Ильмень.
Рождественские дни озаряют нашу жизнь особой радостью, пробуждают самые добрые чувства, обращают нас к духовным истокам и традициям, отметил в своем поздравлении Путин.
Патриарх Кирилл пожелал верующим в Рождество безбоязненно идти стезей спасения, укрепляться в вере, утверждаться в надежде, возрастать в любви и творить добро.
Рождественская утреня совершается по чину великих праздников. На ней впервые полностью поется один из самых красивых канонов в православном богослужении: "Христос рождается, славите! Христос в небеси, срящите (встречайте)! Христос на земли, возноситеся! Пойте Господеви вся земля!"
Заключает празднование Рождества Христова Божественная литургия – богослужение, на котором совершается таинство Причащения.
На следующий день совершается празднование Собора Пресвятой Богородицы. Соединяя рождественские гимны с песнопениями, прославляющими Божию Матерь, церковь указывает на Марию как на того человека, благодаря которому стало возможным Боговоплощение.
Праздник Собора Пресвятой Богородицы в христианской традиции является наиболее древним праздником в честь Девы Марии, началом Ее церковного почитания.
По уставу Русской церкви вслед за Рождеством наступают святки (святые дни) — время особой духовной радости и продолжения празднования.
К Рождеству Христову во многих семьях существует обычай наряжать елку, дарить друг другу подарки. Елочные ветви украшают различными сладостями и светящимися огоньками.
В атеистическом советском государстве Рождество Христово запрещалось не только праздновать, но и упоминать, торжественные службы совершались тайно. В России Рождество стало нерабочим днем с января 1992 года.
Праздник Рождества Христова предваряет Рождественский пост, чтобы душа христиан очистилась молитвой и покаянием, а тело – воздержанием в пище.
Пост начинается 28 ноября (15 ноября по юлианскому календарю) и длится до 7 января (25 декабря по старому стилю).
Последний день Рождественского поста – Навечерие Рождества, Рождественский сочельник, когда пост становится особенно строгим и служится вечерня (вечернее богослужение) Рождества Христова.
Верующие на Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.
К Рождественскому сочельнику храмы украшают по-праздничному – еловыми ветвями, гирляндами с цветами и огнями.
Рождественские службы в ночь на 7 января прошли в храмах по всей стране, от Калининграда до Владивостока.
На фото: прихожанка во время праздничной службы в Храме Святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке.
Священнослужители во время праздничной Рождественской службы в храме св. пророка Божия Илии в Выборге.