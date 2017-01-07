Путин участвует в рождественском богослужении в Свято-Юрьевом монастыре

ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Спасский собор в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода, где проходит рождественское богослужение.

В эту ночь храм полон прихожан. Недалеко от президента среди толпы оказались и новгородские рыбаки, с которыми Путин познакомился осенью прошлого года во время прогулки по озеру Ильмень, которую глава государства совершал в компании премьер-министра Дмитрия Медведева.

По окончании службы Путин осмотрел Георгиевский собор монастыря. Главе государства рассказали, как в храме во время раскопок 2014 года была обнаружена надгробная плита святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского и Псковского в XIII-XIV веках, который был перезахоронен в Юрьевом монастыре в 1786 году. Это погребение считалось утраченным в советское время.

© РИА Новости. Михаил Климентьев Перейти в фотобанк Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в Свято-Юрьевом монастыре в Новгородской области

Также было обнаружено огромное количество фрагментов древнерусской уникальной живописи, которая может быть восстановлена. Фрагменты этих фресок показали главе государства. Путин также внимательно осмотрел роспись храма. Кроме того, президенту показали гробницы матери и старшего брата Александра Невского.