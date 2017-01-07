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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

Путин участвует в рождественском богослужении в Свято-Юрьевом монастыре

Тема:
Празднование православного Рождества (27)
00:1807.01.2017
(обновлено: 10:10 07.01.2017)
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Президент РФ В.Путин посетил Рождественское богослужение
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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ВЕЛИКИЙ НОВГОРОД, 7 янв — РИА Новости. Президент России Владимир Путин прибыл в Спасский собор в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода, где проходит рождественское богослужение.

Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Православные верующие встречают Рождество Христово
В эту ночь храм полон прихожан. Недалеко от президента среди толпы оказались и новгородские рыбаки, с которыми Путин познакомился осенью прошлого года во время прогулки по озеру Ильмень, которую глава государства совершал в компании премьер-министра Дмитрия Медведева.

По окончании службы Путин осмотрел Георгиевский собор монастыря. Главе государства рассказали, как в храме во время раскопок 2014 года была обнаружена надгробная плита святителя Феоктиста, архиепископа Новгородского и Псковского в XIII-XIV веках, который был перезахоронен в Юрьевом монастыре в 1786 году. Это погребение считалось утраченным в советское время.

© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в Свято-Юрьевом монастыре в Новгородской области

Также было обнаружено огромное количество фрагментов древнерусской уникальной живописи, которая может быть восстановлена. Фрагменты этих фресок показали главе государства. Путин также внимательно осмотрел роспись храма. Кроме того, президенту показали гробницы матери и старшего брата Александра Невского.

Празднование Рождества в России
Женщина зажигает свечу в снежном Рождественском вертепе во время праздничной Рождественской службы в Богоявленском соборе в Томске
© РИА Новости. Станислав Савельев
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В ночь на 7 января (по новому стилю) праздник Рождества Христова вместе с Русской православной церковью встречают еще три поместные церкви (Иерусалимская, Сербская и Грузинская православные), а также афонские монастыри (в Греции), католики восточного обряда и некоторые протестанты, придерживающиеся юлианского календаря.
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в эту ночь по традиции совершил рождественское богослужение в главном храме страны — кафедральном соборном храме Христа Спасителя.
Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в Свято-Юрьевом монастыре в Новгородской области
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Президент России Владимир Путин встретил Рождество в Спасском соборе в Свято-Юрьевом монастыре Великого Новгорода.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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В рождественском послании патриарх Кирилл напомнил, что христиане должны не только призывать других следовать высоким нравственным идеалам, но и сами стараться воплощать эти идеалы в своей повседневной жизни.
Рождественский вертеп возле Свято-Воскресенского храма в Чите
© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
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Праздник Рождества по учению Церкви символизирует примирение человека с Богом.
Дмитрий Медведев с супругой Светланой на праздничном Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Дмитрий Астахов
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На праздничном богослужении в храме Христа Спасителя присутствовали несколько тысяч верующих, в том числе и председатель правительства РФ Дмитрий Медведев с супругой Светланой.
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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В Рождество верующие чувствуют особую близость к ним Бога и просят Его не оставить их на путях жизни, заявил патриарх Кирилл после торжественного богослужения.
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Чтобы почувствовать Бога, не нужно быть суперменом, не нужно напрягать сверхчеловеческие силы — нужно только сердечно обратить к Господу свою молитву, и Он отвечает на эту молитву, убежден Патриарх Московский и всея Руси.
Прихожане на праздничном богослужении в соборе Петра и Павла в Симферополе
© РИА Новости. Макс Ветров
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Прихожане на праздничном богослужении в соборе Петра и Павла в Симферополе.
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Президент Владимир Путин поздравил православных христиан и всех граждан России с Рождеством и пожелал им здоровья, успехов и благополучия.
Президент РФ Владимир Путин во время Рождественского богослужения в Свято-Юрьевом монастыре в Новгородской области
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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Рождество - время благих помыслов и дел, искренней заботы о ближних и о тех, кто нуждается в помощи и поддержке, считает глава российского государства.
Президент РФ Владимир Путин во время беседы с рыбаками после Рождественского богослужения в Свято-Юрьевом монастыре в Новгородской области
© РИА Новости. Михаил Климентьев
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На богослужении в Свято-Юрьевом монастыре в Новгородской области вместе с российским президентом присутствовали новгородские рыбаки, с которыми Путин познакомился осенью прошлого года во время прогулки по озеру Ильмень.
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Рождественские дни озаряют нашу жизнь особой радостью, пробуждают самые добрые чувства, обращают нас к духовным истокам и традициям, отметил в своем поздравлении Путин.
Патриарх Московский и всея Руси Кирилл на Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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Патриарх Кирилл пожелал верующим в Рождество безбоязненно идти стезей спасения, укрепляться в вере, утверждаться в надежде, возрастать в любви и творить добро.
Храм Архистратига Михаила в селе Ермаковка Омской области
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Рождественская утреня совершается по чину великих праздников. На ней впервые полностью поется один из самых красивых канонов в православном богослужении: "Христос рождается, славите! Христос в небеси, срящите (встречайте)! Христос на земли, возноситеся! Пойте Господеви вся земля!"
Рождественское богослужение в храме Архистратига Михаила в селе Ермаковка Омской области
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Заключает празднование Рождества Христова Божественная литургия – богослужение, на котором совершается таинство Причащения.
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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На следующий день совершается празднование Собора Пресвятой Богородицы. Соединяя рождественские гимны с песнопениями, прославляющими Божию Матерь, церковь указывает на Марию как на того человека, благодаря которому стало возможным Боговоплощение.
Праздничное богослужение в Кафедральном соборе Христа Спасителя в Калининграде
© РИА Новости. Игорь Зарембо
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Праздник Собора Пресвятой Богородицы в христианской традиции является наиболее древним праздником в честь Девы Марии, началом Ее церковного почитания.
Рождественская служба в Кафедральном соборе во имя Казанской иконы Божией Матери в Чите
© РИА Новости. Евгений Епанчинцев
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По уставу Русской церкви вслед за Рождеством наступают святки (святые дни) — время особой духовной радости и продолжения празднования.
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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К Рождеству Христову во многих семьях существует обычай наряжать елку, дарить друг другу подарки. Елочные ветви украшают различными сладостями и светящимися огоньками.
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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В атеистическом советском государстве Рождество Христово запрещалось не только праздновать, но и упоминать, торжественные службы совершались тайно. В России Рождество стало нерабочим днем с января 1992 года.
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Праздник Рождества Христова предваряет Рождественский пост, чтобы душа христиан очистилась молитвой и покаянием, а тело – воздержанием в пище.
Рождественское богослужение в храме Архистратига Михаила в селе Ермаковка Омской области
© РИА Новости. Алексей Мальгавко
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Пост начинается 28 ноября (15 ноября по юлианскому календарю) и длится до 7 января (25 декабря по старому стилю).
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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Последний день Рождественского поста – Навечерие Рождества, Рождественский сочельник, когда пост становится особенно строгим и служится вечерня (вечернее богослужение) Рождества Христова.
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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Верующие на Рождественском богослужении в храме Христа Спасителя в Москве.
Рождественское богослужение в храме Христа Спасителя
© РИА Новости. Рамиль Ситдиков
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К Рождественскому сочельнику храмы украшают по-праздничному – еловыми ветвями, гирляндами с цветами и огнями.
Прихожанка во время праздничной Рождественской службы в Храме Святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке
© РИА Новости. Виталий Аньков
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Рождественские службы в ночь на 7 января прошли в храмах по всей стране, от Калининграда до Владивостока.
На фото: прихожанка во время праздничной службы в Храме Святого апостола Андрея Первозванного во Владивостоке.
Праздничная Рождественская служба в храме св. пророка Божия Илии в Выборге
© РИА Новости. Константин Чалабов
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Священнослужители во время праздничной Рождественской службы в храме св. пророка Божия Илии в Выборге.
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Религия и мировоззрение
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