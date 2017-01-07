Медведев участвует в рождественской службе в храме Христа Спасителя

МОСКВА, 7 янв — РИА Новости. Премьер-министр России Дмитрий Медведев около полуночи приехал в столичный храм Христа Спасителя на ночное рождественское богослужение вместе с супругой Светланой.

В прошлом году Медведев вместе с супругой также встретил Рождество в храме Христа Спасителя.

Православные христиане в среду отмечают Рождество Христово — второй по значимости после Пасхи праздник для верующих. По обычаю праздничное богослужение в главном храме России совершает патриарх Московский и всея Руси Кирилл в сослужении десятков священнослужителей. В храме Христа Спасителя собрались несколько тысяч человек.

Присутствие руководителей государства на главных церковных праздниках стало традицией с 1992 года, когда рождественскую службу впервые посетил президент Борис Ельцин.

Новый год российский премьер встретил в кругу семьи.