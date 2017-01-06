АФИНЫ, 6 янв — РИА Новости, Геннадий Мельник. Обряд водосвятия прошёл в пятницу во всей православной Греции.

Православная церковь Греции живет по новоюлианскому календарю, и в день, когда РПЦ отмечает рождественский сочельник, греки празднуют Крещение Господне. Этот день в Греции является выходным.

© РИА Новости. Геннадий Мельник В Греции прошла церемония освящения вод

Утром священнослужители, представители местных властей и горожане торжественно несут иконы к месту освящения воды.

По традиции на берегу моря и озер совершается молебен в память о крещении Христа в Иордане, после молебна священник бросает в море крест, а смельчаки стараются достать его. Победитель получает небольшой подарок и благословение.

Водосвятные молебны по традиции посетили и политики.

Премьер-министр Алексис Ципрас посетил церемонию освящения вод в порту Александруполиса на севере Греции. Ципрас, который не скрывает своих атеистических убеждений, заявил, что это большой праздник для православия и большой день для Греции и греков.

"Я хотел бы передать послание дружбы, сотрудничества и решимости защищать права. Дружбы и сотрудничества со всеми народами, потому что Греция является маяком больших ценностей, которые передаёт всему миру. В то же время мы заявляем о своей решимости защитить наши суверенные права, вытекающие из международных конвенций и международного права", — сказал Ципрас.

Заместитель министра иностранных дел Греции Яннис Аманатидис участвовал в церемонии освящения вод в Стамбуле вместе с патриархом Константинопольским Варфоломеем.

"Посланием этого дня является то, что свет победил тьму, и любовь победила ненависть. Конечно, в эти дни мы находимся под впечатлением несправедливых жертв, которые принесены на алтарь терроризма, с которым мы вместе должны бороться", — сказал замминистра, напомнив о последних терактах в Турции.

"Религиозный фанатизм ни в коем случае не может быть решением. Со своей стороны мы способствуем межкультурному и межконфессиональному сотрудничеству", — сказал Аманатидис.