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Религия и мировоззрение
Религия и мировоззрение

В крестном ходе в честь святителя Петра участвовали больше тысячи человек

19:0403.01.2017
(обновлено: 19:21 03.01.2017)
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Крестный ход памяти святителя Петра в Москве
© РИА Новости. Сергей Пятаков
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МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В день памяти митрополита Киевского и всея Руси Петра, перенесшего церковную кафедру из Киева в Москву, в столице состоялся первый в новом году крестный ход, собравший около полутора тысяч человек, сообщили РИА Новости в информационной службе Высоко-Петровского монастыря.

© РИА Новости. Сергей Пятаков
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Крестный ход памяти святителя Петра в Москве

Высоко-Петровский монастырь был основан святителем Петром в 1315 году. Первый  храм обители был освящен в честь небесного покровителя митрополита — апостола Петра.Сейчас это самый древний и самый небольшой по размеру храм монастыря. Традиционно в день памяти святого по прилегающим к обители улицам проходит большой крестный ход.

© РИА Новости. Сергей Пятаков
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Крестный ход памяти святителя Петра в Москве

"Между Новым годом и Рождеством находится очень древний московский праздник — день преставления первого московского святого и первого московского митрополита — святителя Петра. 3 января 1327 года митрополит Петр, духовный отец русских людей, предстал перед Богом, и сразу просиял многими чудесами. Москвичи и все современники обрели в нем ходатая у престола Небесного Царя. Недаром почти сразу после кончины святителя единодушно канонизируют и сразу именуют Чудотворцем. И этот день с XIV века, а чуть позднее и 6 сентября, день перенесения его мощей, стали одними из главных городских праздников", — рассказал РИА Новости наместник монастыря игумен Петр (Еремеев).

© РИА Новости. Сергей Пятаков
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Крестный ход памяти святителя Петра в Москве

Он подчеркнул, что решение святителя расположить резиденцию митрополитов всея Руси в Москве стало "провиденциальным поступком", навсегда закрепившим за городом столичный статус. Преемники митрополита Петра с этого времени всегда будут размещаться именно в Москве, хотя ещё долго будут именоваться Киевскими по главному кафедральному городу Руси. "Это решение  стало судьбоносным и благословенным для Москвы моментом, с которого начинается ее возвышение в русских землях", — считает священнослужитель.

© РИА Новости. Сергей Пятаков
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Крестный ход памяти святителя Петра в Москве

Высоко-Петровский монастырь — одно из двух мест Москвы, связанных с  жизнью митрополита Петра; вторым является  заложенный им в Кремле Успенский собор.  с XIV века именно в монастыре проходят торжества в честь святителя. Во вторник праздничное богослужение в Сергиевском храме обители  возглавил наместник Троице-Сергиевой лавры архиепископ Сергиево-Посадский Феогност.

© РИА Новости. Сергей Пятаков
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Крестный ход памяти святителя Петра в Москве

По словам игумена Петра, после возрождения монашеской жизни в монастыре в 2009 году в нем ведутся большие реставрационные и археологические работы, открыты школы для взрослых и детей и молодежный клуб. "Общими усилиями братии и прихожан монастырь должен стать не только замечательным архитектурным памятником, но местом современной церковной жизни", — заключил наместник.

© РИА Новости. Сергей Пятаков
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Крестный ход памяти святителя Петра в Москве
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Религия и мировоззрение
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