Празднование дня рождения патриарха Грузии Илии II отложили до весны

ТБИЛИСИ, 3 янв — РИА Новости, Мэги Кикалейшвили. Торжественные мероприятия и концерт по случаю празднования дня рождения Патриарха Грузии Илии II отложены до весны из-за состояния его здоровья, заявил во вторник журналистам представитель патриархии.

"Все мероприятия — запланированный концерт в опере и торжественный прием, отменены. Илия II чувствует себя намного лучше, однако на всякий случай мы страхуемся и дадим ему возможность отдохнуть. Юбилейный концерт пройдет, предположительно, весной", — сказал представитель патриархии.

Патриарху Всея Грузии Илии II 4 января исполняется 84 года. Он по состоянию здоровья не смог присутствовать 25 декабря на праздничной литургии, посвященной 39-й годовщине его интронизации, которая состоялась в Кафедральном соборе Святой Троицы в Тбилиси.

Личный врач патриарха сообщил, что его состояние улучшилось и он продолжается лечение под наблюдением врачей.