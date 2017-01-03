День святителя Петра: патриаршая служба и первый крестный ход в новом году

МОСКВА, 3 янв — РИА Новости. В день памяти святителя Петра, первого московского митрополита и первого святого Русской церкви, прославленного в Москве, патриарх Московский и всея Руси Кирилл возглавит торжественное богослужение в кремлевском Успенском соборе, сообщили РИА Новости в патриаршей пресс-службе.

Святитель Петр перенес кафедру русских митрополитов в Москву незадолго до своего преставления. "Если бы не было святителя Петра, если бы он не принял решение перенести из города Владимира в Москву первопрестольную кафедру всея Руси, то Москва не была бы столицей нашего Отечества. И потому вне зависимости от религиозных убеждений все должны с благодарностью помнить и почитать память святителя Петра, которого можно назвать основателем Москвы как первопрестольного града и столицы всея Руси", — отметил в одной из проповедей патриарх Кирилл.

Митрополит скончался 21 декабря 1326 года по старому стилю и был похоронен в месте, которое сам приготовил для себя в новопостроенном Успенском соборе Кремля. У места его захоронения происходили чудеса — исцеления. Многочисленные свидетельства стали основанием для того, чтобы в 1327 году по ходатайству князя Ивана Калиты митрополит Петр был причислен к лику святых через несколько месяцев после своей кончины. В Русской церкви нет ни одного святого, который бы был канонизирован так быстро — год спустя после упокоения.

В день преставления святителя в Москве пройдет большой крестный ход вокруг Высоко-Петровской обители, основанного митрополитом Петром, сообщили РИА Новости в обители. Братия монастыря, прихожане и паломники пройдут по Петровке, Крапивенскому переулку и Петровскому бульвару с чтимой ростовой иконой святителя Петра и с частицей его святых мощей.

Праздничную службу в монастыре в день памяти святителя Петра возглавит архиепископ Сергиево-Посадский Феогност, председатель Синодального отдела по монастырям и монашеству, наместник Свято-Троицкой Сергиевой лавры. В богослужении также примут участие игумены московских монастырей и духовенство столицы, уточнили в монастыре.