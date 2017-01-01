Папа Римский выразил соболезнования в связи с терактом в Стамбуле

РИМ, 1 янв — РИА Новости, Наталия Шмакова. Папа Римский Франциск выразил соболезнования турецкому народу в связи с терактом в новогоднюю ночь, унёсшим жизни 39 человек.

"К сожалению, насилие произошло и в эту ночь пожеланий и надежды. Опечаленный, я выражаю близость турецкому народу", — сказал понтифик во время традиционной воскресной проповеди Angelus на площади Святого Петра в Ватикане.

Франциск заверил, что молится за всех пострадавшем в этом теракте, и выразил свою поддержку всем "людям доброй воли", которые борются с терроризмом.

Вооруженное нападение на ночной клуб Reina в Стамбуле произошло в новогоднюю ночь. Террорист в костюме Санта-Клауса открыл стрельбу из автомата. По последним данным МВД Турции, погибли 39 человек (включая 16 иностранцев), 69 были ранены, поиски нападавшего продолжаются.