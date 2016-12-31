Патриарх Кирилл совершит новогодний молебен в храме Христа Спасителя

МОСКВА, 31 дек ─ РИА Новости. Патриарх Московский и всея Руси Кирилл в субботу вечером совершит новогодний молебен в столичном кафедральном храме Христа Спасителя.

Во время богослужения, которое начнется в 19.00 мск, по традиции будут возглашены специальные прошения о мире. Новогодние молебны проходят в эти предпраздничные дни во всех храмах Русской православной церкви.

Новогодний молебен (или "молебное пение на новолетие") — это особая служба, когда верующие благодарят Бога за милости в уходящем году и испрашивают благословения на год грядущий для себя, своей семьи и отечества.

Большинство последователей других традиционных религий России (ислама, иудаизма и буддизма) также по обыкновению вознесут молитвы о благополучии своих близких и отечества в Новом году. Католики во время последнего богослужения уходящего года традиционно поют древний гимн Te Deum ("Тебя, Бога, хвалим") в знак благодарности Богу за его благодеяния.

В саму новогоднюю ночь в десятках церквей Москвы и Петербурга пройдут, по недавно сложившейся традиции, ночные богослужения. Также, поскольку в этом году Новый год приходится на воскресенье, во всех храмах Русской православной церкви в субботу вечером и воскресенье утром будут совершаться праздничные службы — всенощные бдения и литургии.

По информации патриаршей пресс-службы, предстоятель РПЦ утром 1 января совершит освящение московского храма Успения Пресвятой Богородицы на Могильцах и божественную литургию в нем.