РПЦ считает незаконным решение суда во Владивостоке об уничтожении Библий

МОСКВА, 28 дек – РИА Новости. Постановление мирового судьи об уничтожении 36 экземпляров Библии, распространяемых религиозной организацией "Армия спасения" в рамках миссионерской деятельности, является незаконным, заявила главный юрист Московского патриархата игуменья Ксения (Чернега).

Ранее СМИ сообщили о том, что постановление было принято в связи с тем, что экземпляры Библии распространялись без надлежащей маркировки, содержащей полное наименование религиозной организации, чего требуют принятые летом поправки о миссионерской деятельности в рамках пакета антитеррористических законов, известного как "пакет Яровой".

"Сам по себе факт уничтожения Библии, даже как судебная санкция, оскорбляет религиозные чувства верующих граждан. Однако миссионерская деятельность, в том числе распространение в миссионерских целях религиозной литературы, должна осуществляться в строгом соответствии с законом", — приводит слова Чернеги Синодальный отдел по взаимоотношениям Церкви с обществом и СМИ.

Как отметила юрист, статьей 29.10 КоАП предусмотрено уничтожение конфискованных вещей, изъятых из оборота, однако "Библия и прочая религиозная литература не изъята из оборота".

"Согласно ч. 3 ст. 5.26 КоАП распространение в рамках миссионерской деятельности литературы без маркировки, содержащей полное наименование религиозной организации, влечет наложение административного штрафа с конфискацией литературы. Конфискация в данном случае не предполагает уничтожение. Поэтому, по мнению юридической службы Московской Патриархии, постановление суда об уничтожении Библии является незаконным", — заключила она.

Ранее в РПЦ заявляли, что если поправки "пакета Яровой" будут применяться в ее отношении, то в таком случае религиозная организация будет "ставить вопрос о корректировке этого законопроекта". При этом с текстом принятого во втором чтении документа в РПЦ согласились.

В рамках поправок из пакета в закон "О свободе совести и о религиозных объединениях" было введено понятие миссионерской деятельности. Отныне миссионеры, действующие от имени религиозной группы, обязаны иметь при себе решение общего собрания этой группы о предоставлении им полномочий. При этом миссионеры-иностранцы вправе работать только от имени конкретной религиозной группы, которая их пригласила. Нарушителям грозит штраф от 5 до 50 тысяч рублей, юрлицам — от 100 тысяч до миллиона рублей.